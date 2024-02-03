Кошелев — о преображении «Ак Барса»: поверили в себя, начали играть друг за друга

28-летний российский нападающий казанского «Ак Барса» Семён Кошелев прокомментировал выездную победу над челябинским «Трактором» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Начало немного проспали, но хорошо, что перетерпели напряжение у наших ворот. На скамейке было спокойно – на льду было жарко. Забили гол, немного остудили соперника.

Преображение команды в последних матчах? Мы поверили в себя, начали играть друг за друга, на командный результат.

Следим ли за ситуацией в таблице? Невольно заглядываем в таблицу, да. Плотно, но тем интереснее и нам, и болельщикам», — приводит слова Кошелева пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

Напомним, после обмена из «Металлурга» Кошелев успел провести уже 14 матчей в составе «Ак Барса», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «+4».