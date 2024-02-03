Каменский: НХЛ будет влиять на ИИХФ, чтобы россияне участвовали в Олимпиаде

Вице-президент КХЛ и олимпийский чемпион Валерий Каменский прокомментировал решение НХЛ разрешить игрокам принять участие в двух предстоящих Олимпийских играх.

«Решение НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду важно для хоккеистов. Это одно из самых главных соревнований, но без нашей команды любые международные соревнования неполноценны. НХЛ будет влиять на Международную федерации хоккея на льду (ИИХФ), чтобы россияне участвовали в Олимпиаде. Они дали добро игрокам, а наши хоккеисты имеют те же права, что и все остальные, и должны участвовать.

Могут ли заявления российских игроков повлиять на ситуацию? Если российские хоккеисты будут высказываться, что хотят играть на Олимпиаде, конечно, руководители будут прислушиваться», — приводит слова Каменского Metaratings.

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.