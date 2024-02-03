Себастьян Ахо: моей мечтой и целью всегда было когда-нибудь сыграть на Олимпийских играх

26-летний финский нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо с радостью встретил новость о том, что игроки НХЛ смогут принять участие в двух предстоящих Олимпийских играх – 2026 и 2030 годов.

«Моей мечтой и целью всегда было когда-нибудь сыграть на Олимпийских играх. Я прошёл через все юниорские сборные, думаю, это особенное чувство — попробовать себя в таком турнире, где собраны лучшие из лучших», — приводит слова Ахо The Guardian.

Напомним, в нынешнем сезоне Ахо принял участие в 45 матчах в составе «Каролины», в которых отметился 54 (17+37) результативными действиями при показателе полезности «+8».

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.