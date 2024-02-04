Команда Макдэвида вышла в финал мини-турнира на Матче звёзд НХЛ. У Бобровского — 8 сейвов

В Торонто (Канада) на стадионе «Скоушабэнк-Арена» состоялся первый полуфинальный матч Матча звёзд НХЛ – 2024, в рамках которого сильнейшего выявляли команды Коннора Макдэвида и Натана Маккиннона. Сильнее оказались партнёры Макдэвида — 4:3 Б.

Счёт в матче был открыт на четвёртой минуте командой Маккиннона – отличился сам форвард «Колорадо». Лишь к концу первого периода команда Макдэвида сумела восстановить паритет благодаря голу Буна Дженнера.

В заключительной десятиминутке команда Маккиннона сумела выйти вперёд с разницей в две шайбы благодаря голу Оливера Бьёркстранда (команда Маккиннона), а затем и второй шайбе в матче самого Натана Маккиннона.

Однако сначала Давид Пастрняк сумел сократить отставание, а затем за несколько секунд до финальной сирены Макдэвид спас свою команду и сравнял счёт в матче.

В серии буллитов сильнее оказалась команда Коннора Макдэвида. Им удалось реализовать две попытки из трёх, команда Маккиннона не забила ни один буллит.

Российский нападающий команды Маккиннона Кирилл Капризов не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «-1». Вратарь команды Маккиннона – Александр Георгиев, защищавший ворота команды в первой десятиминутке, отразил девять бросков из 10. Его соотечественник и визави из команды Макдэвида – Сергей Бобровский совершил восемь сейвов, пропустив две шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, во втором полуфинале в полночь на лёд выйдут команды Мэттьюса и Хьюза. Проигравшие команды мини-турнир покидают — игры за третье место не будет. Матчи проходят в формате 3х3, два периода по 10 минут.