«Все ненавидят победителей». Токкет — о том, что сказал Кучерову после свиста трибун

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет, возглавлявший команду Хьюза на прошедшем Матче звёзд НХЛ, рассказал, о чём поговорил с российским форвардом «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никитой Кучеровым после свиста трибун в адрес последнего в конкурсах мастерства, где он занял последнее место.

«Ему это понравилось. Я сказал Кучу: «Я думаю, все ненавидят победителей». Я считаю, он может быть одним из наиболее ненавидимых парней в этой игре за последние восемь-девять лет. В каждом овертайме, каждый раз когда нужно забить, находятся его следы. Я просто поражаюсь его игровому интеллекту», — приводит слова Токкета официальный сайт НХЛ.

Матчи в рамках мероприятия в Торонто прошли в формате 3х3, два периода по 10 минут. Победителем мини-турнира стала команда Мэттьюса, обыгравшая в финале команду Макдэвида (7:4).