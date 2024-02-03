Россиянин, мягко говоря, халатно подошёл к конкурсам Матча звёзд НХЛ. Зато его выступление запомнилось больше всех.

«Вероятность, что он трезв — 0%». Кучеров вызывающим поведением выбесил публику в Канаде

Минувшей ночью в Торонто стартовал Звёздный уикенд с участием лучших игроков НХЛ. Всё началось с конкурсов мастерства, которые в этот раз претерпели определённые изменения в формате. Каждый из 12 участников мастер-шоу принял участие в четырёх из шести конкурсов, затем восемь лучших прошли в седьмой конкурс (один на один с вратарём), а оттуда шестеро лучших попали в финальное соревнование, победитель которого заработал $ 1 млн.

Куш сорвал, пожалуй, лучший хоккеист современности Коннор Макдэвид. Канадский гений подошёл к мастер-шоу максимально серьёзно и набрал больше всех очков на первом этапе, в который входили конкурсы на скоростное катание, точный пас, броски в касание, сильнейший бросок, владение клюшкой и точный бросок.

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На буллитах Макдэвид выбрал в оппоненты российского голкипера Александра Георгиева, и тот, кстати, в противоборстве с суперзвездой НХЛ совершил наибольшее количество сейвов, сорвав вратарский банк размером в $ 100 тыс.

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Ну а в решающем конкурсе с полосой препятствий Макдэвид был просто феноменален.

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На противоположном полюсе от Коннора сегодня оказался Никита Кучеров – единственный российский участник этого МВЗ среди полевых игроков. Лидер «Тампы» решил всем своим видом показать, насколько ему до лампочки до всей этой бутафорской шумихи, и умудрился вызвать свист с трибун на мероприятии, где обычно все всем довольны. Но поведение Кучерова действительно было вызывающим, как будто его притащили в Торонто силком.

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Разумеется, с таким подходом Кучеров занял последнее место ещё на первом этапе конкурсов и сразу отправился отдыхать.

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Видимо, Никита умеет соревноваться только по-настоящему, а «звёздные покатушки» — это вообще не про него. Расслабляться Куч умеет, особенно после больших побед, и мы знаем как. Но по ходу сезона у него нет потребности в таком переключении, что он и дал понять максимально прозрачно. Что ж, вероятно, больше Никиту на МВЗ НХЛ не позовут.

При этом Кучеров собрал наибольшее количество разнополярных реакций в соцсетях:

«Честно говоря, это выглядит не очень хорошо. И фанаты его освистывают. Вот что происходит, когда ты не стараешься изо всех сил, находясь в таком хоккейном городе».

«Не буду врать, Кучеров был самым занимательным моментом мероприятия».

«Вероятность того, что Кучеров сегодня вечером хоть отдалённо трезв – 0%».

«Я чертовски люблю Кучерова. Идеальная работа тролля, он впитывает все крики с трибун, чтобы просто повернуться и помахать толпе».

«Кучеров очень пьян? Просто дайте ему $ 1 млн!»

«Никита, продолжай делать своё дело. О тебе говорит весь хоккейный мир».

«Неуважительное выступление Кучерова, и публика дала ему об этом знать».

Так Кучеров, подойдя к конкурсам чересчур расслабленно, стал, вероятно, главной звездой вечера. А как поведёт себя Никита непосредственно в матчах уикенда?