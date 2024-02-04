Дементьев: у НХЛ возникает вопрос, чему следовать — хоккейному или коммерческому интересу

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о своём отношении к отсутствию сборной России на турнире, организованном НХЛ. В феврале 2025 года состоится турнир с участием четырёх национальных команд – Канады, США, Швеции и Финляндии.

«В отсутствии сборной России у НХЛ, как и у ИИХФ, возникает вопрос, что лучше и чему следовать – хоккейному или коммерческому интересу. Если перевести хоккей на формат коммерческого взаимоотношения, то Россия со своими 145 млн населения и своим интересом к хоккею является лакомым кусочком, от которого очень сложно отказаться. В текущей ситуации руководителям, которые принимают решения, очень сложно сделать правильный и оптимальный выбор. Поэтому делают так, как считают лучше из всех возможных вариантов», – цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Ранее руководство НХЛ объявило, что игроки лиги примут участие в Олимпиадах 2026 и 2030 годов. Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.