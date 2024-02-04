«Хороший урок, нельзя булки расслаблять!» Р. Ротенберг – о третьем периоде с «Салаватом»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3), в которой его подопечные едва не упустили преимущество в четыре шайбы.

«Хорошая игра, отличный хоккей. Думаю, болельщикам игра понравилась. Соперник играл отлично, двигал шайбу. Они поменяли систему игры, показывают яркий хоккей. Это здорово, такой хоккей нам нужен.

Тяжёлая победа. Понимали, что «Салават» — очень быстрая команда. Два периода отлично играли, в третьем наудалялись, отошли от наших принципов. Есть, над чем работать. Разберём ошибки, работаем дальше. Самое важное – следующая игра.

Вели 4:0 перед третьим и закончили 4:3? Это спорт, соперник добавил. Дисциплина – надо держать удар, не отходить от своих принципов игры. Надо отметить и соперника. У нас тяжёлые игры, мы все матчи играем на пределе, последние игры с самими сильными соперниками в лиге. Сегодня понимали, что будет непросто. Надо отдать должное сопернику, они отлично провели третий период. Для нас это хороший урок, нельзя булки расслаблять! Учтём это на будущее.

В первых двух периодах доминировали за счёт выполнения игрового задания. Забили хорошие голы. Вы видели, у нас моментов было на 10 голов, просто нужно лучше их реализовывать. Были и перекладины, и соперник здорово сыграл. Желаем им удачи, скоро увидимся с ними в Питере!

Кадейкин? У нас все ребята работают, тренируются. Мы с тренерским штабом обсуждаем, анализируем. У нас каждый игрок может сыграть в любое время», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.