«Северсталь» нанесла «Торпедо» пятое поражение кряду благодаря голу на последней минуте

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Хозяева же потерпели пятое поражение кряду.
Счёт в матче был открыт нападающим «Торпедо» Владиславом Фирстовым уже на шестой минуте встречи. Спустя несколько минут гости сравняли усилиями Данила Аймурзина. На экваторе встречи хозяева вновь вышли вперёд – отличился Егор Виноградов. В третьем периоде хоккеисты «Северстали» восстановили паритет благодаря голу Егора Степанова, а уже на последних секундах основного времени подопечные Андрея Козырева вырвали победу в матче с заброшенной шайбой Романа Абросимова.
Напомним, «Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) – поднимается на шестую строчку в онлайн-таблице, обходя ЦСКА, который в эти минуты принимает екатеринбургский «Автомобилист».
- 4 февраля 2024
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