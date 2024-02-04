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«Северсталь» нанесла «Торпедо» пятое поражение кряду благодаря голу на последней минуте

«Северсталь» нанесла «Торпедо» пятое поражение кряду благодаря голу на последней минуте
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В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Торпедо» принимало череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Хозяева же потерпели пятое поражение кряду.

Счёт в матче был открыт нападающим «Торпедо» Владиславом Фирстовым уже на шестой минуте встречи. Спустя несколько минут гости сравняли усилиями Данила Аймурзина. На экваторе встречи хозяева вновь вышли вперёд – отличился Егор Виноградов. В третьем периоде хоккеисты «Северстали» восстановили паритет благодаря голу Егора Степанова, а уже на последних секундах основного времени подопечные Андрея Козырева вырвали победу в матче с заброшенной шайбой Романа Абросимова.

Напомним, «Торпедо», набрав 70 очков в 59 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Северсталь (67) – поднимается на шестую строчку в онлайн-таблице, обходя ЦСКА, который в эти минуты принимает екатеринбургский «Автомобилист».

Фонбет Чемпионат КХЛ
04 февраля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Северсталь
Череповец
1:0 Фирстов – 06:23 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ярош) – 09:14 (5x5)     2:1 Виноградов – 32:04 (5x5)     2:2 Степанов (Иванцов, Давыдов) – 55:29 (5x5)     2:3 Абросимов (Коростелёв, Ярош) – 59:40 (5x5)    
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