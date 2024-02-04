Игорь Никитин прокомментировал яркий камбэк в матче с московским «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:3 Б), в которой его подопечным удалось спастись, уступая со счётом 0:3 после первого периода.

«Важная победа для нас в плане психологии. Неважное начало, всё было заслуженно, проигрывали по делу. Про большинство «Динамо» не надо лишний раз говорить, против такого большинства надо сделать все возможное, чтобы контролировать отскоки, но мы этого не делали. «Динамо» показало свою игру, а мы — нет. За остальное парней могу похвалить, смогли найти в себе последовательные усилия, которые продолжались два периода, овертайм и буллиты.

У нас и перед первым был серьёзный разговор, просто ребята не услышали. Это свойственно всем людям, без исключения. И наша команда должна через это проходить. Не могу сказать, что мы киборги, но парни почувствовали, что они могут, что у них есть резерв, это очень важно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, «Локомотив», набрав 82 очка в 59 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» (80) находится на третьей строчке.