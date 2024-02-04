«Локо» бурно праздновал спасение, чирлидерши выступали на льду. Фото матча с «Динамо»

4 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Локомотив» одержал волевую победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3Б в пользу команды Игоря Никитина.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Нам не хватает солидности? Не соглашусь с вами, что мы часто проигрываем, ведя в счёте. Но солидности не хватает. Даже не солидности, а какого-то победного опыта. Вот этого не хватает. Возможно, что оно и хорошо, что это всё происходит вот в этих всех последних играх. Мы получаем такие удары, но это лучше, чем, если бы мы стали их получать в плей-офф. Наверное, будем сильнее.

Коновалова проверяем в длинной серии матчей перед плей-офф? Да, именно так. Когда вернётся Джиошвили? Может быть, в следующей игре», — передаёт слова тренера «Динамо» Алексея Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.