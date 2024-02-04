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«Калгари» забрал с драфта отказов «Вегаса» канадского защитника Пахала

«Калгари» забрал с драфта отказов «Вегаса» канадского защитника Пахала
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24-летний канадский защитник Брейден Пахал, выставленный накануне на драфт отказов «Вегас Голден Найтс», продолжит карьеру в «Калгари Флэймз».

«Брейден – габаритный, сильный праворукий защитник, который сделает нашу команду сильнее в плане физики и будет полезен для наших спецбригад. В свои 24 года он был капитаном команды в АХЛ, что показывает его сильные качества в характере», — приводит слова генерального менеджера «Калгари» Крейга Конроя пресс-служба клуба на официальном сайте.

В нынешнем сезоне Пахал принял участие в 17 матчах за «Вегас» в регулярном чемпионате НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой. Всего за три сезона в лиге он провёл 29 встреч и набрал три (1+2) очка при коэффициенте полезности «-2».

Отметим, что Пахал имеет на руках действующий двухлетний контракт с зарплатой в $ 775 тыс., который истекает в 2025 году.

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