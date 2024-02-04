Словацкий инсайдер высказался о возможном появлении нападающего Лантоши в КХЛ

28-летний словацкий центральный нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Роберт Лантоши не намерен переходить в российские клубы. Об этом сообщает словацкий журналист Томаш Прокоп в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

«Роберт Лантоши опроверг слухи о том, что он уйдёт в КХЛ после сезона. Это неправда, он сосредоточится на выступлении в «Млада-Болеслав» и примет решение о своём будущем в ближайшие несколько недель. Чтобы уточнить, добавлю, он даже не думает о России», — гласит публикация Прокопа.

Отметим, что ранее Лантоши уже связывали с переходом в КХЛ. В 2021 году его имя связывали с возможным появлением в минском «Динамо». В нынешнем сезоне экс-форвард системы «Бостона» провёл 42 матча в чемпионате Чехии, в которых отметился 35 (15+20) результативными действиями при показателе полезности «-7». Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.