Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Словацкий инсайдер высказался о возможном появлении нападающего Лантоши в КХЛ

Словацкий инсайдер высказался о возможном появлении нападающего Лантоши в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

28-летний словацкий центральный нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Роберт Лантоши не намерен переходить в российские клубы. Об этом сообщает словацкий журналист Томаш Прокоп в социальной сети «Х» (ранее Twitter).

«Роберт Лантоши опроверг слухи о том, что он уйдёт в КХЛ после сезона. Это неправда, он сосредоточится на выступлении в «Млада-Болеслав» и примет решение о своём будущем в ближайшие несколько недель. Чтобы уточнить, добавлю, он даже не думает о России», — гласит публикация Прокопа.

Отметим, что ранее Лантоши уже связывали с переходом в КХЛ. В 2021 году его имя связывали с возможным появлением в минском «Динамо». В нынешнем сезоне экс-форвард системы «Бостона» провёл 42 матча в чемпионате Чехии, в которых отметился 35 (15+20) результативными действиями при показателе полезности «-7». Его контракт с клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

Материалы по теме
В минское «Динамо» могут перейти игроки из системы «Бостона» Лантоши и «Далласа» Луис
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android