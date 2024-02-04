Инсайдер поразмышлял о том, что может получить «Вашингтон» за Дауда перед дедлайном НХЛ

Хоккейный инсайдер и журналист Daily FaceOff Франк Серевалли высказался о перспективах «Вашингтон Кэпиталз» с возможным расставанием с 33-летним американским центральным нападающим Ником Даудом в преддверии дедлайна НХЛ.

«Один сезон сменяет другой, меняются игроки и команды, но что стабильно на протяжении всего времени, так это, то какие условия диктует рынок за определённых игроков. Как только Линдхольм сменил клуб, появилась большая вероятность того, что тот, кто сделает следующий шаг, заплатит за это выбором в первом раунде, чтобы заполучить того парня, кого они хотят (отсылка к переходу Монахана в «Виннипег Джетс». – Прим. «Чемпионата»).

Думаю, что «Кэпиталз» в ситуации с Даудом находятся также в ситуации с возможным получением пика первого раунда. Отчасти, это связано с тем, что многим нравится такой игрок, но и сам рынок значительно сокращается в выборе центральных нападающих.

Мой прогноз таков, что в оставшиеся до дедлайна дни, команды, особенно нуждающиеся в центральных нападающих, начнут проявлять творческий подход в сделках. Монахан и Линдхольм выбыли из игры, а тот же Адам Хенрик из «Анахайм Дакс» — слишком дорог относительно своих возможностей. Что мы можем увидеть, так это то, что игроки могут переходить в команды, которые не будут иметь гарантий участия в плей-офф. Тот же «Вашингтон» с Даудом – в эту же цену они могут получить хоккеиста, имеющего срок по контракту по приемлемой цене. Возможно, это будет не лучший игрок, но это эффективнее, чем просто отдать его в условную аренду», — приводит слова Серевалли Russian Machine Never Breaks.

Напомним, в нынешнем сезоне Дауд принял участие в 38 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 13 (7+6) результативными действиями при показателе полезности «+8». Его контракт с клубом $ 1,3 млн в год истекает по окончании следующего сезона.