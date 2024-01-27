Daily Faceoff назвал главный трансферный актив «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне

Журналист Фрэнк Серавалли в статье на портале Daily Faceoff назвал центрфорварда Ника Дауда — главным трансферным активом «Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне.

«Дауд – мечта тренера. Он надёжен, уделяет большое внимание деталям в своей игре, а его скорость и трудолюбие зашкаливают. Он выжимает из своей игры каждую каплю.

Ожидается, что Дауд станет главным трансферным активом до наступления крайнего срока, если «Кэпс» решат обменять его. Поскольку до конца контракта остаётся год, он является выгодной покупкой с кэпхитом всего в $ 1,3 млн, и он влияет на игру множеством способов», — сказано в статье.

В текущем сезоне 33-летний центрфорвард сыграл 37 встреч, в которых забросил семь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков.

Напомним, «Вашингтон» в последних играх потерпел три поражения подряд с разницей шайб 5-14. «Кэпиталз» располагаются на 11-й строчке, набрав 50 очков в 46 играх. В следующем матче столичный клуб сыграет в гостях с «Даллас Старз».