Толчинский: наверное, первый раз в жизни с удаления в «ноль» убежал

29-летний российский нападающий санкт-петербургского СКА Сергей Толчинский прокомментировал свой гол в ворота уфимского «Салавата Юлаева» (4:3) в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ после выхода из штрафного бокса, а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с бывшим клубом – омским «Авангардом».

«Отлично сыграли два периода, а потом чуть расслабились. Начали заигрываться. Хорошо, что где-то Серебро нас подтащил, где-то уже нам по шапке дали и мы сами собрались. Хорошо, что выиграли!

Ход с голом со штрафного бокса? Наверное, первый раз в жизни с удаления в «ноль» убежал. Сколько раз думал об этом, когда сидел на удалении. Сегодня первый раз получилось. Бардаков без клюшки у нас был. Думал, надо выбежать и первым делом ему клюшку свою отдать, потому что он центральный, внизу играет. Я выхожу, а она мне, бац, прилетает. Так бывает (улыбается).

Следующий матч с Омском? Очень жду этой игры! Мне просто интересно, как это будет. Интересно поиграть против «Авангарда», в котором провёл три года», — приводит слова Толчинского пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

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Напомним, в нынешнем сезоне Толчинский принял участие в 59 матчах за СКА, в которых отметился 46 (14+32) результативными действиями при показателе полезности «+11».