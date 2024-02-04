«Салават» «горел», но едва не вытащил безнадёжный матч! СКА чудом дотерпел в Уфе

СКА после трудного и неровного старта постепенно вышел на свой уровень и сейчас занимает первое место в Западной конференции. Команда Романа Ротенберга обладает серьёзной глубиной состава, поэтому даже периодические потери хоккеистов из-за травм или болезней не сильно мешают армейцам стабильно набирать очки. Шутка ли, но петербуржский клуб шесть (!) раз за сезон обыграл ЦСКА, а это действительно серьёзный показатель, даже при нынешнем далеко не лучшем состоянии москвичей.

«СКА на данный момент заслуженно находится на первом месте в таблице. Могу сказать, что в последнем матче с ЦСКА петербуржцы были интереснее, свежее, быстрее, сильнее и заслуженно победили. И то, что команда СКА набрала ход — это прекрасно видно: армейцы действуют уверенно, мощно. Надо отметить Грицюка, который вносит большой вклад в успешную игру команды. Парень уже адаптировался, набирает форму, действует результативно, демонстрирует свою лучшую игру и показывает тот хоккей, который от него ждали. Думаю, у СКА будет всё нормально в плей-офф», — считает бывший нападающий СКА и сборной России, а ныне эксперт Евгений Артюхин.

К «Салавату Юлаеву» сейчас тоже нет серьёзных претензий. За последние семь матчей команда Виктора Козлова уступила лишь единожды, проиграв во Владивостоке неудобному для себя сопернику в лице «Адмирала». Уфимцы, как и СКА, уже обеспечили себе место в плей-офф, поэтому где-то могут экспериментировать и постепенно готовиться к главным матчам сезона.

К отчётной встрече в состав хозяев вернулись защитник Коледов и нападающий Шмелёв, а вот заявочный список гостей изменений не претерпел.

У СКА сейчас третье большинство в лиге – и первое же нарушение со стороны уфимцев (интересно, что его заработал на себе местный воспитанник Воробьёв), армейцы сразу реализовали. Бросок Глотова с пятака пришёлся рядом со штангой, далее шайба от борта отскочила на пятак, откуда Зыков добил её точно в цель.

Наказали гости соперника и за второй однотипный фол (игра высоко поднятой клюшкой). Всё тот же Глотов получил передачу в правом круге вбрасывания и бросил с разворота — шайба залетела под перекладину. Зрители на трибунах оглушительно свистели, так как были недовольны таким счётом и двумя подряд удалениями у «Салавата».

Во второй двадцатиминутке СКА увеличил своё преимущество: у команды шла игра, в то время как у Уфы мало что получалось, плюс отлично себя проявлял надёжный Серебряков. А вот у Самонова игра с бывшим клубом не получилась – после счёта 0:4 Александра заменили на Илью Ежова.

Как же забивал СКА после первого перерыва? Сначала юркий Толчинский выскочил из штрафного бокса, получил шайбу на ход, убежал один на один с вратарём и резко бросил в угол. В четвёртом голе Самонов справился с броском молодого Нугманова, однако Воробьёв удачно добил с пятака. Михаил, конечно, очень настроился на «Салават», это было отчётливо видно по его игре.

В третьем отрезке встрече юлаевцы всё же смогли пробить Серебрякова, реализовав большинство, заработанное ещё в конце второго периода. Ливо от правого борта простреливал в направлении Шмелёва, а шайба дошла до Шарова, который изящными финтами переиграл голкипера и забил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По всей видимости, «Салават» решил взять пример со СКА и тоже наказывать соперника за нарушения. Сапего придержал соперника клюшкой, Мелош с кистей бросил от синей линии, а Шаров с пятака подправил шайбу в ворота. Александр проводит отличный сезон в Уфе. Очень полезное подписание уфимцев.

Хозяева не успокаивались, у них будто открылось второе дыхание. Выиграли юлаевцы борьбу в углу площадки, Шмелёв вывел Хафизуллина на мощнейший бросок под перекладину, на который Серебряков толком даже не отреагировал.

В концовке очередные две минуты получил Сапего, но почти тут же сфолил и Мелош. Тренерский штаб уфимцев заменил вратаря на шестого полевого хоккеиста, однако перевести матч в овертайм всё же не удалось. СКА чудом дотерпел в Уфе, едва не отдав сопернику встречу со счёта 4:0 в свою пользу.