«Это важно для каждого игрока». Шестёркин – об участии хоккеистов НХЛ на Олимпийских играх

28-летний российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал новость о том, что НХЛ достигла соглашения с Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) об участии игроков лиги на двух предстоящих Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.

«Я думаю, это важно для каждого игрока. Когда ты молод, ты пытаешься попасть на Олимпийские игры, чтобы играть за свою национальную сборную. Когда я вырос, это стало моей мечтой», — приводит слова Шестёркина журналист The Athletic Питер Бо в социальной сети «Х».

Напомним, по решению ИИХФ сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Предстоящий чемпионат мира — 2024 российская сборная пропустит.

Олимпиада-2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо. Игры в 2030 году состоятся с 8 по 24 февраля. Столица игр будет объявлена 23–24 июля 2024 года на 142-й сессии МОК в Париже.