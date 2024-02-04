Одни рискуют завершить карьеру, другие окажутся слишком стары для сборной, а третьи пока находятся в чёрном листе у федерации.

НХЛ поедет на Олимпиаду, а вот они — вряд ли. Кто из суперзвёзд лиги не попадёт в Италию?

Вечером 2 февраля стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов. Об этом официально сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. Таким образом, канадец Коннор Макдэвид, американец Остон Мэттьюс, швед Элиас Петтерссон, немец Леон Драйзайтль и очень многие другие суперзвёзды лиги наконец-то получат уникальную возможность представить свои национальные команды на самом престижном турнире на уровне сборных.

Однако далеко не все именитые хоккеисты дождутся такого шанса. Одни из них к тому времени уже могут завершить свою карьеру, другие ещё будут оставаться в хоккее, но всё равно окажутся слишком стары для своих сборных, а третьи находятся в чёрном листе у своей федерации. Кто же из прославленных действующих хоккеистов НХЛ не доедет до Милана?

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Сразу оговоримся, что в нашем рейтинге не будет ни Александра Овечкина, ни Евгения Малкина, ни кого-либо из других российских хоккеистов. На данный момент сборная России не допущена до участия в Олимпиаде, однако пусть и минимальный, но теоретический шанс получить зелёный свет от ИИХФ пока остаётся. Поэтому сейчас речь пойдёт только о представителях других национальностей.

в. Марк-Андре Флёри (Канада), 39 лет

За последние несколько лет и без того скудный список канадских топ-вратарей значительно поредел. Кэри Прайс фактически завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, Мэтта Мюррея замучили хронические сотрясения мозга и постоянные травмы, а Картер Харт сейчас занят решением вопросов, совсем не связанных с продолжением карьеры в хоккее. На этом фоне неудивительно, что легендарный Марк-Андре Флёри в свои 39 лет по-прежнему остаётся одним из лучших канадских вратарей, продолжающих выступать в НХЛ.

В середине января Флёри вышел на второе место в истории НХЛ по выигранным матчам среди вратарей, обогнав выдающегося соотечественника Патрика Руа. 39-летний вратарь «Миннесоты» не собирается уходить на пенсию и после завершения нынешнего сезона. По крайней мере, о таких планах Марк-Андре публично в последнее время не высказывался.

Однако представить Флёри в Милане невероятно трудно. Через два года голкиперу будет уже 41 год, и в таком возрасте канадцы вряд ли позовут своего вратаря в национальную команду. К тому же звание олимпийского чемпиона в огромном послужном списке Марка-Андре уже имеется, и ехать пассажиром в роли третьего номера ему самому вряд ли будет интересно – 14 лет назад он уже выиграл золотую медаль домашней Олимпиады в Ванкувере, будучи как раз третьим номером за Роберто Луонго и Мартином Бродо.

н. Джо Павелски (США), 39 лет

В финале Олимпийских игр 2010 года канадцы вырвали победу у сборной США благодаря голу Сидни Кросби на восьмой минуте овертайма. Серебряным призёром Игр в составе «звёздно-полосатых» стал выступавший в то время за «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски. Спустя четыре года в Сочи «звёздно-полосатые» снова проиграли принципиальному сопернику, но уже на стадии полуфинала. Судьбу встречи решил единственный гол Джейми Бенна, ныне являющегося партнёром Павелски по «Даллас Старз».

Сейчас Павелски уже 39 лет, а он всё ещё продолжает демонстрировать высочайший уровень. Прославленный американский хоккеист пятый сезон кряду проводит в форме «Старз». В текущей регулярке один из главных ветеранов НХЛ идёт по графику 0,9 очка за матч (43 баллов в 49 встречах), не давая поводов думать, что этот сезон может оказаться для него последним. Но конкуренция среди американских нападающих настолько велика, что в 41 год Джо будет очень сложно рассчитывать на поездку в Италию.

н. Патрик Кейн (США), 35 лет

Аналогичный карьерный путь на Олимпийских играх проделал и Патрик Кейн, в активе которого также серебро Ванкувера-2010 и четвёртое место Сочи-2014. Если бы НХЛ практически в последний момент не отказалась отправлять своих игроков на Олимпиаду в Китай, то два года назад Патрик мог поехать в Пекин в статусе одной из главных звёзд команды. Но в спорте не бывает сослагательного наклонения, а за прошедшее время здоровье Патрика значительно ухудшилось.

Патрик Кейн Фото: AP/TASS

Он пропустил стартовую часть текущего регулярного чемпионата из-за перенесённой операции, затем подписал контракт с «Детройт Ред Уингз» и отлично вписался в новую команду. Высочайший уровень Кейна позволил ему с ходу влиться в стан «красных крыльев», но после 19 сыгранных матчей американского ветерана вновь подвело здоровье. Кейн получил травму нижней части тела после удара о борт и выбыл из строя на значительный срок. В 2026-м Кейну будет уже 37 лет, и представить, каким будет состояние здоровья Патрика на тот момент, сейчас точно не представляется возможным.

з. Оливер Экман-Ларссон (Швеция), 32 года

Серебряный призёр Олимпийских игр в Сочи Оливер Экман-Ларссон сейчас переживает своего рода ренессанс карьеры во «Флориде». После провального сезона в «Ванкувер Кэнакс» многим казалось, что Оливер уже едет с ярмарки, но однолетний контракт стимулировал 32-летнего хоккеиста на новые подвиги. Сейчас Экман-Ларссон является ключевым защитником «пантер», но в сборную Швеции образца 2026 года многоопытному хоккеисту попасть будет затруднительно.

Конкуренция в шведской линии обороны запредельная. С полной уверенностью можно прогнозировать, что Виктор Хедман и Эрик Карлссон и в 35 лет займут места в шведском топ-6. Можно не сомневаться, что там точно окажутся и Расмус Далин с Хампусом Линдхольмом, тогда как за оставшиеся позиции развернётся нешуточная борьба между Расмусом Андерссоном, Маркусом Петтерссоном, Маттиасом Экхольмом, Адамом Ларссоном, Густавом Форслингом и тем же Экман-Ларссоном. Выиграть столько ожесточённую конкуренцию Оливеру будет очень сложно, если не сказать, что практически невозможно.

н. Никлас Бекстрём (Швеция), 36 лет

н. Габриэль Ландеског (Швеция), 31 год

Ещё два звёздных шведских хоккеиста также вряд ли доедут до Милана по медицинским причинам. 36-летний Никлас Бекстрём с вероятностью в 99,99% уже провёл свой последний матч за национальную команду. В начале нынешней регулярки нападающий «Вашингтон Кэпиталз» был вынужден досрочно завершить сезон, так как проблемы со здоровьем вновь дали о себе знать. Формально Никлас ещё не делал официального объявления о завершении карьеры, но, если в будущем он и сможет вернуться на лёд, речь уже точно не пойдёт об игре за сборную Швеции на турнире «лучших среди лучших».

Никлас Бекстрём Фото: AP/TASS

В чуть иной ситуации находится нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског. Последний матч в НХЛ на данный момент звёздный форвард «лавин» провёл 27 июня 2022 года, в тот день, когда «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли. С тех прошло уже полтора года, в течение которых нападающий продолжает восстанавливаться после операции на колене. В стане «Эвеланш» рассчитывают, что долгожданное возвращение произойдёт перед плей-офф.

С одной стороны, за Габриэля играет его возраст – в 31 год можно вернуться на лёд даже после двух пропущенных сезонов. Но в каком состоянии обладатель Кубка Стэнли – 2022 вернётся в хоккей и позволит ли состояние колена играть Габриэлю на его уровне? Это большой вопрос.

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з. Кейл Макар (Канада), 25 лет

25-летний Кейл Макар является одним из лучших атакующих защитников современной НХЛ. В составе «Колорадо Эвеланш» канадский защитник матч за матчем переписывает различные статистические достижения, но на международной карьере хоккеиста стоит крест. Шесть лет назад Кейл входил в состав той самой печально известной канадской молодёжки, вокруг которой разгорелся громкий скандал.

Хоть фамилии Макара и не оказалось в списке пяти чемпионов МЧМ-2018, которым было рекомендовано добровольно сдаться управлению полиции города Лондона провинции Онтарио. Но для самого Кейла в плане его олимпийских перспектив на данный момент это ничего не изменило. Ещё в прошлом году Федерация хоккея Канады запретила игрокам, выступавшим за молодёжную сборную на МЧМ в 2018 году, играть за национальную команду до завершения расследования предполагаемого группового сексуального насилия.

Расследование же сейчас продолжается и пока что далеко от своего завершения. Предполагается, что суд над участниками дела состоится только в 2026 году, и, если канадская федерация не изменит своей позиции и заранее не амнистирует игроков, к которым полиция не имеет вопросов, связанных с подозрением их в нарушении закона, дорога для Кейла в сборную будет закрыта.