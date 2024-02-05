Лакросс-гол Алалыкина возглавил рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ
Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата. Список возглавил лакросс-гол 22-летнего российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина в домашнем матче с тольяттинской «Ладой» (5:2).
Рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ:
- 10-е место: Александр Шаров («Салават Юлаев»);
- 9-е место: Иван Климович («Сибирь»);
- 8-е место: Егор Степанов («Северсталь»);
- 7-е место: Никита Михайлис («Металлург»);
- 6-е место: Никита Хлыстов («Нефтехимик»);
- 5-е место: Шейн Принс («Спартак»);
- 4-е место: Джейк Челиос («Куньлунь Ред Стар»);
- 3-е место: Степан Никулин («Локомотив»);
- 2-е место: Иван Игумнов («Авангард»);
- 1-е место: Данил Алалыкин («Салават Юлаев»).
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