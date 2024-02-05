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Лакросс-гол Алалыкина возглавил рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ

Лакросс-гол Алалыкина возглавил рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ
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Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата. Список возглавил лакросс-гол 22-летнего российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина в домашнем матче с тольяттинской «Ладой» (5:2).

Рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ:

  • 10-е место: Александр Шаров («Салават Юлаев»);
  • 9-е место: Иван Климович («Сибирь»);
  • 8-е место: Егор Степанов («Северсталь»);
  • 7-е место: Никита Михайлис («Металлург»);
  • 6-е место: Никита Хлыстов («Нефтехимик»);
  • 5-е место: Шейн Принс («Спартак»);
  • 4-е место: Джейк Челиос («Куньлунь Ред Стар»);
  • 3-е место: Степан Никулин («Локомотив»);
  • 2-е место: Иван Игумнов («Авангард»);
  • 1-е место: Данил Алалыкин («Салават Юлаев»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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