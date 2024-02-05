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Лакросс-гол Алалыкина возглавил рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ

Пресс-служба КХЛ опубликовала рейтинг лучших заброшенных шайб по итогам прошедшей игровой недели регулярного чемпионата. Список возглавил лакросс-гол 22-летнего российского нападающего уфимского «Салавата Юлаева» Данила Алалыкина в домашнем матче с тольяттинской «Ладой» (5:2).

Рейтинг лучших голов по итогам прошедшей недели КХЛ:

10-е место: Александр Шаров («Салават Юлаев»);

9-е место: Иван Климович («Сибирь»);

8-е место: Егор Степанов («Северсталь»);

7-е место: Никита Михайлис («Металлург»);

6-е место: Никита Хлыстов («Нефтехимик»);

5-е место: Шейн Принс («Спартак»);

4-е место: Джейк Челиос («Куньлунь Ред Стар»);

3-е место: Степан Никулин («Локомотив»);

2-е место: Иван Игумнов («Авангард»);

1-е место: Данил Алалыкин («Салават Юлаев»).

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