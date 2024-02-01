Алалыкин рассказал о своём лакросс-голе «Ладе» и заявил, что посвятил его Амирову

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин после домашней победы над «Ладой» (5:2) прокомментировал свой лакросс-гол в ворота тольяттинского клуба.

«Много раз пытался сделать. По „Толпару“ пытался, по „Торосу“, но не получалось. Наконец-то удалось. Была изначально мысль, что, если Башкиров отдаст пас за ворота, то посмотрю по ситуации, делать лакросс или нет. Вратарь сильно опустился, было много места наверху, а защитники не пошли. Празднование было посвящено Родиону Амирову? Да, это гол в стиле Амирова, он так уже забивал. Очень рад, что получилось забить. Знал, что он мне поможет», — приводит слова Алалыкина пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне Алалыкин провёл 30 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал 10 результативных передач, набрав в общей сложности 13 очков. В следующем матче регулярного сезона «Салават Юлаев» сыграет дома со СКА 4 февраля. «Лада» 5 февраля на своей площадке встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».