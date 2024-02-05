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«Казань в этом сезоне колбасит». Чемпион мира — о готовности «Ак Барса» к Кубку Гагарина

«Казань в этом сезоне колбасит». Чемпион мира — о готовности «Ак Барса» к Кубку Гагарина
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Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин прокомментировал игру казанского «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

«Казань в этом сезоне колбасит, но к плей-офф команда всегда подходит в нужном состоянии. Прежде всего за счёт громадного опыта. В составе есть не только Александр Радулов, но и Вадим Шипачёв, Дмитрий Кагарлицкий, Вячеслав Войнов, другие мастеровитые ребята. Жаль, что Дмитрий Яшкин травмирован. Вратарь Тимур Билялов выручает, психологически стабилен и надёжен. Ну а про опыт главного тренера Зинэтулы Билялетдинова сказано и известно многое. Так что Казань будет среди фаворитов», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в последних семи матчах «Ак Барс» потерпел лишь одно поражение. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова идут на серии из трёх побед. Клуб из столицы Татарстана занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 58 матчах.

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