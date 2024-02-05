Чемпион мира рассказал о шансах трёх команд в борьбе за попадание в плей-офф КХЛ

Двукратный чемпион мира, обладатель Кубка Гагарина Виталий Прошкин высказался о борьбе за последнюю путёвку в плей-офф от Восточной конференции между нижнекамским «Нефтехимиком», хабаровским «Амуром» и новосибирской «Сибирью».

«Сибирь» как-то развалилась после того скандала с лишним легионером. Не смогли собраться, начали проигрывать, терять важные очки. «Нефтехимик» ухватился за возможность занять восьмое место на Востоке, «Амур» тоже пытается попасть в плей-офф. Но хабаровчанам сложнее, они много летают и постоянно меняют часовые пояса, физически в таком графике всегда тяжело. Интрига в борьбе за последнюю путёвку в плей-офф в Восточной конференции по-прежнему есть, и за ней интересно наблюдать», — сказал Прошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, «Нефтехимик», набрав 59 очков в 59 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Следом за ним располагаются «Амур» (58) и «Сибирь» (55), проведшие аналогичное количество встреч.