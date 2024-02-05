Дементьев: трудно назвать хоккеиста, которого можно сравнить по верности с Акинфеевым

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что сейчас в российском хоккее полностью отсутствуют какие-либо проявления клубного патриотизма.

«Никакого клубного патриотизма в российском хоккее на данный момент нет. Раньше в Советском Союзе такое прививалось с ранних лет, с детско-юношеских школ, сейчас же такого понятия не существует. Команды активно перекупают игроков, хоккеисты переходят из одной команды в другую. Пропала такая приверженность клубам, как это было раньше.

На мой взгляд, такие кардинальные изменения в этом вопросе связаны с развращённостью участников, речь идёт как про хоккеистов, так и про команды. Сейчас с ходу даже трудно назвать хотя бы одного хоккеиста, которого по своей верности клубу можно было бы сравнить с Игорем Акинфеевым из футбольного ЦСКА, который всю карьеру отыграл за армейцев», — цитирует Дементьева Legalbet.