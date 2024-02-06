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Панарин — третий в «Рейнджерс» за 25 лет по голам в 50 матчах со старта сезона НХЛ

Панарин — третий в «Рейнджерс» за 25 лет по голам в 50 матчах со старта сезона НХЛ
Артемий Панарин
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Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ).

В составе «Рейнджерса» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин и канадский нападающий Алекси Лафреньер. Для Панарина эта заброшенная шайба стала 31-й в текущей регулярке, благодаря чему он установил третий показатель в «Рейнджерс» за последние 25 лет по голам в 50 матчах со старта сезона НХЛ.

Первое место на этом временном интервале делят канадец Рик Нэш (сезон-2014/2015) и американец Крис Крайдер (сезон-2021/2022), в активе которых значилось по 33 заброшенные шайбы в 50 матчах со старта указанных сезонов.

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