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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. У Кучерова великое сражение, Панарин летит за «соткой»
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Расклад по всем русским хоккеистам в Америке
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Ключевая статистика по почти 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам декабря, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на паузу в регулярном чемпионате НХЛ, посвящённую Матча всех звёзд.

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НХЛ

Лучшим отражением уровня игры российских вратарей в нынешнем сезоне является только что прошедший за океаном Матч звёзд, в котором приняли участие сразу трое представителей нашей вратарской школы. И если вы посмотрите на представленную ниже таблицу, то сразу же увидите, насколько это справедливо: в Торонто сыграли лидеры по выигранным матчам среди россиян — Александр Георгиев, Сергей Бобровский и Игорь Шестёркин. Именно к этой тройке российских голкиперов возникает меньше всего нареканий по ходу регулярного чемпионата, хотя тот же голкипер «Рейнджерс» всё равно играет ниже своего уровня, о чём он сам не боится говорить публично.

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Постепенно прибавляет Андрей Василевский, пропустивший значительную часть регулярного чемпионата из-за перенесённой операции. Российский вратарь играет всё стабильнее и стабильнее, а его «Тампа» выдала отличную серию, значительно улучшив своё турнирное положении. Всего три матча в прошлом месяце провёл голкипер «Каролины» Пётр Кочетков. Всему виной травма, полученная вследствие неаккуратных действий соотечественника и одноклубника Дмитрия Орлова. В одном из эпизодов российский защитник «Каролины» толкнул игрока «Анахайма» на голкипера своего клуба. В итоге российский вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд. Это произошло ещё 12 января, и с тех пор Кочетков так и не сыграл ни одного матча.

В январе наконец-то прибавил Илья Самсонов, начавший отдалённо демонстрировать ту игру, что он показывал в прошлом году и которая позволила «Мэйпл Лифс» впервые за почти два десятилетия пробиться во второй раунд плей-офф НХЛ. Очевидно, голкиперу «Торонто» пошла на пользу перезагрузка, связанная с прохождением через драфт отказов. В АХЛ Илья не провёл ни одного матча, зато продуктивно потренировался с тренером вратарей фарм-клуба и с новыми эмоциями вернулся в главную команду «Мэйпл Лифс». Теперь эту же процедуру проходит и голкипер «Колорадо» Иван Просветов, который на днях также оказался переведён в фарм-клуб через драфт отказов. Однако, в отличие от Самсонова, Просветов практически наверняка получит игровую практику в АХЛ.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН% ОБ«0»
1Георгиев«Колорадо»41272,9189,82
2Бобровский«Флорида»36232,5191,02
3Сорокин«Айлендерс»35143,1790,92
4Шестёркин«Рейнджерс»32192,8689,90
5Василевский«Тампа»26162,8589,91
6Кочетков«Каролина»23112,5890,01
7Самсонов«Торонто»1983,3687,82
8Варламов«Айлендерс»1662,8891,42
9Просветов«Колорадо»1143,1689,50
10Тарасов«Коламбус»1033,7988,10
11Аскаров«Нэшвилл»211,4794,30

Количество россиян, задействованных в лучшей хоккейной лиге мира, продолжает увеличиваться. За прошедший месяц оно возросло ещё на пять полевых хоккеистов – с 42 до 47 – в январе свои дебютные матчи в нынешнем сезоне провели Василий Пономарёв, Ян Кузнецов, Шакир Мухамадуллин, Григорий Денисенко и Денис Гурьянов. Для Кузнецова и Мухамадуллина эти матчи и вовсе оказались дебютными в НХЛ.

Но основное внимание продолжает быть приковано к великой гонке нападающего «Тампы» Никиты Кучерова и форварда «Колорадо» Натана Маккиннона. Россиянин и канадец устроили потрясающую зарубу за «Арт Росс Трофи», обгоняя друг друга едва ли не после каждого матча, сыгранного «молниями» и «лавинами» соответственно. На данный момент именно Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, но сражающийся с ним Маккиннон отстаёт от него всего на одно результативное действие.

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В свою очередь, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на шестой строчке в общем списке бомбардиров, но его главным личным ориентиром является манящая веха в 100 очков. Эта гроссмейстерская величина пока что ни разу покорялась россиянину по итогам регулярки. Сейчас же Артемий идёт темпом, при сохранении которого ему впервые в карьере удастся пробить отметку в 100+.

На третье место в списке лучших бомбардиров-россиян поднялся нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, воспользовавшийся тем, что форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин по-прежнему проходит Программу помощи игрокам НХЛ и не может принимать участия в матчах. Валерий не играл с 11 января, и даже ориентировочные сроки его возвращения на лёд неизвестны.

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Отметку в 40 очков покорил и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Очень близок к её пересечению и форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин же в этой регулярке чаще отмечается в графе «результативные передачи». За весь январь российский нападающий забросил всего две шайбы, лишь едва приблизившись к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

Нападающий Андрей Кузьменко пережил свой первый за карьеру обмен в НХЛ, сменив «Ванкувер» на «Калгари». После возобновления регулярного чемпионата российский форвард начнёт новый этап своего пути за океаном. По слухам, близок к обмену и форвард Александр Барабанов, чей «Сан-Хосе» находится на дне Западной конференции НХЛ и с самого начала сезона сосредоточен на решении задач, связанных с улучшением позиции на предстоящем драфте, а не с набором очков в турнирной таблице.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»нападающий4985 (32+53)+512
2Панарин«Рейнджерс»нападающий4966 (30+36)-214
3Капризов«Миннесота»нападающий4245 (19+26)+522
4Ничушкин«Колорадо»нападающий4042 (22+20)+918
5Малкин«Питтсбург»нападающий4640 (16+24)+240
6Бучневич«Сент-Луис»нападающий4739 (17+22)+1030
7Тарасенко«Оттава»нападающий4533 (13+20)+1112
8Овечкин«Вашингтон»нападающий4431 (9+22)-1712
9Барбашёв«Вегас»нападающий5030 (13+17)+1533
10Свечников«Каролина»нападающий2930 (11+19)+330
11Марченко«Коламбус»нападающий4825 (15+10)+610
12Воронков«Коламбус»нападающий4425 (12+13)+535
13Наместников«Виннипег»нападающий4425 (6+19)+188
14Чинахов«Коламбус»нападающий3924 (14+10)-36
15Михеев«Ванкувер»нападающий4523 (10+13)+44
16Проворов«Коламбус»защитник5023 (4+19)-106
17Дадонов«Даллас»нападающий4721 (10+11)-96
18Кузьменко«Ванкувер»/«Калгари»нападающий4321 (8+13)-16
19Минтюков«Анахайм»защитник4019 (2+17)-1116
20Сергачёв«Тампа»защитник3319 (2+17)-1516
21Е. Кузнецов«Вашингтон»нападающий4317 (6+11)-1124
22Зуб«Оттава»защитник3917 (3+14)+518
23Орлов«Каролина»защитник4817 (3+14)-828
24Замула«Филадельфия»защитник4015 (5+10)+822
25Дорофеев«Вегас»нападающий2914 (7+7)+54
26Романов«Айлендерс»защитник4913 (5+8)+1212
27Гавриков«Лос-Анджелес»защитник4313 (3+10)+212
28Тренин«Нэшвилл»нападающий4811 (8+3)+332
29Торопченко«Сент-Луис»нападающий4911 (7+4)-426
30Куликов«Флорида»защитник4511 (0+11)+232
31Задоров«Калгари»/«Ванкувер»защитник4510 (1+9)062
32Барабанов«Сан-Хосе»нападающий319 (3+6)-186
33Зайцев«Чикаго»защитник267 (2+5)+210
34Охотюк«Сан-Хосе»защитник387 (1+6)-1940
35Костин«Детройт»нападающий304 (3+1)+138
36Любушкин«Анахайм»защитник474 (0+4)-951
37Пономарёв«Каролина»нападающий22 (1+1)+10
38Гурьянов«Нэшвилл»нападающий122 (1+1)+40
39Алексеев«Вашингтон»защитник131 (1+0)-44
40Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник31 (0+1)04
41Гущин«Сан-Хосе»нападающий21 (0+1)00
42Кныжов«Сан-Хосе»защитник101 (0+1)-66
43Александров«Сент-Луис»нападающий171 (0+1)-32
44Меркулов«Бостон»нападающий40 (0+0)+10
45Мирошниченко«Вашингтон»нападающий40 (0+0)-32
46Я. Кузнецов«Калгари»защитник10 (0+0)-10
47Денисенко«Вегас»нападающий30 (0+0)02

АХЛ

Ярослав Аскаров признан лучшим вратарём лиги в январе – в прошлом месяце он одержал восемь побед в восьми матчах, три их которых – всухую. А Георгию Романову победы даются непросто, он не выигрывал с конца ноября до начала февраля, а в январе даже был откомандирован в ECHL (но уже вернулся в «Барракуду»).

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН% ОБ«0»
1Аскаров«Милуоки»23162,1792,13
2Жеренко«Спрингфилд»20103,07911
3Романов«Сан-Хосе»1333,5488,90
4Кочетков«Сиракьюз»331,6393,21
5Тарасов«Кливленд»422,5791,50

Георгий Меркулов после короткой командировки в основу продолжает выдавать по очку за матч и является лидером «Провиденс» по очкам и передачам. На пятки ему наступает нападающий «Милуоки» Егор Афанасьев, который настолько ударно провёл январь, что прорвался с седьмого на второе место в списке российских бомбардиров лиги. Его партнёр по команде Денис Гурьянов в январе дождался вызова в основу «Нэшвилла», где отыграл уже 12 матчей и успел забить гол. Ждём там же и Афанасьева?

В прошлом месяце в НХЛ дебютировал Василий Пономарёв – там он набрал два очка в двух матчах, после чего отправился обратно в АХЛ. Несмотря на то что Василий сыграл на 10 матчей меньше остальных, он является четвёртым бомбардиром «Чикаго Вулвз».

Дебютировал за «Вегас» Григорий Денисенко, но затем его вернули в «Хендерсон». Отметим, что нападающий был выбран для участия в Матче звёзд АХЛ, мини-турнир в рамках которого пройдёт в ночь на 6 февраля. Также там сыграют защитник Шакир Мухамадуллин, вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Руслан Исхаков, Даниил Гущин и Меркулов. Солидное российское представительство.

Сыграл первые матчи в этом сезоне Артём Анисимов – 35-летний нападающий только в январе нашёл себе клуб, подписав контракт с фармом «Рейнджерс».

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов восстановился от травмы, из-за которой пропустил первую половину сезона, и провёл несколько матчей в АХЛ, куда его отправили набирать форму. Судя по статистике, форма у него великолепная. Он уже вернулся в «Вегас» и сейчас находится в списке долгосрочно травмированных, но его могут активировать в любой момент.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Меркулов«Провиденс»нападающий3939 (16+23)+16
2Афанасьев«Милуоки»нападающий3937 (19+18)+2348
3Гущин«Сан-Хосе»нападающий3937 (14+23)-1220
4Денисенко«Хендерсон»нападающий4037 (13+24)-1130
5Исхаков«Бриджпорт»нападающий4133 (13+20)-1312
6Чибриков«Манитоба»нападающий3831 (13+18)-1131
7Гурьянов«Милуоки»нападающий2730 (12+18)+118
8Свечков«Милуоки»нападающий3928 (12+16)+1314
9Пономарёв«Чикаго»нападающий2928 (8+20)-910
10Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник3926 (5+21)-218
11Подколзин«Эбботсдорф»нападающий3325 (13+12)+313
12Соколов«Белльвиль»нападающий4025 (12+13)-1335
13Мирошниченко«Херши»нападающий3822 (8+14)+1513
14Грошев«Сиракьюз»нападающий4121 (9+12)+716
15Абрамов«Спрингфилд»нападающий3117 (8+9)+410
16Неучев«Рочестер»нападающий3016 (6+10)+74
17Мальцев«Онтарио»нападающий2114 (4+10)+28
18Новиков«Рочестер»защитник3313 (1+12)+1118
19Ибрагимов«Ютика»нападающий2510 (5+5)-10
20Мисюль«Ютика»защитник3111 (3+8)035
21Тринеев«Херши»нападающий3610 (5+5)+1112
22Овчинников«Торонто»нападающий199 (7+2)+14
23Кисаков«Рочестер»нападающий229 (4+5)-31
24Кузнецов«Калгари»защитник369 (3+6)+717
25Саморуков«Уилкс-Бэрри»защитник369 (3+6)-616
26Петров«Бейкерсфилд»нападающий278 (5+3)+416
27Александров«Спрингфилд»нападающий77 (3+4)+60
28Кныжов«Сан-Хосе»защитник226 (1+5)+510
29Николаев«Калгари»нападающий205 (2+3)06
30Грушников«Техас»защитник335 (1+4)+326
31Чайка«Хендерсон»защитник405 (0+5)-1516
32Князев«Манитоба»защитник205 (0+5)-1218
33Чинахов«Кливленд»нападающий34 (3+1)02
34Мироманов«Хендерсон»защитник33 (1+2)-30
35Анисимов«Хартфорд»нападающий113 (1+2)+44
36Гурьев«Сан-Хосе»защитник203 (1+2)-243
37Злодеев«Эбботсдорф»нападающий61 (1+0)-10
38Воронков«Кливленд»нападающий41 (0+1)-12
39Охотюк«Сан-Хосе»защитник51 (0+1)-44
40Павлычев«Онтарио»нападающий71 (0+1)010
41Андреев«Коачелла»нападающий50+14
42Осипов«Херши»нападающий60-116

CHL

Проспект «Баффало» Всеволод Комаров продолжает поражать небывалой результативностью – он лучший ассистент и второй бомбардир лиги среди защитников! Россиянин уже с лихвой перекрыл личный рекорд результативности, установленный в прошлом году, а ведь впереди ещё треть регулярки.

Личные рекорды по очкам за сезон также установили Руслан Газизов, Никита Прищепов и Максим Муранов. Последний (младший брат нападающего московского «Динамо» Ивана Муранова) лучше всех провёл январь, набрав 18 очков в 11 матчах (лишь в одном матче за месяц он не смог набрать ни одного очка).

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Газизов«Лондон», OHLнападающий4552 (21+31)+2437
2Прищепов«Викториавиль», QMJHLнападающий4548 (18+30)+1154
3Комаров«Драммондвиль», QMJHLзащитник4144 (9+35)+2877
4Горюнов«Викториавиль», QMJHLнападающий4837 (21+16)+734
5Кудрявцев«Су», OHLзащитник4837 (4+33)+2516
6Жугин«Виндзор», OHLнападающий4636 (18+18)-2321
7Муранов«Калгари», WHLнападающий4332 (13+19)+2543
8Барбашёв«Римуски», QMJHLнападающий4124 (9+15)-826
9Малявин«Брэндон», WHLзащитник4515 (1+14)030
10Соболев«Брэнтфорд», OHLзащитник4414 (3+11)+1048
11Фролов«Ниагара», OHLзащитник478 (0+8)-2223
12Дианов«Ниагара», OHLнападающий41 (1+0)-10
13Торопцев«Эри», OHLнападающий181 (1+0)-311
14Куликов«Ниагара», OHLнападающий30-22

NCAA

Единственный российский вратарь в студенческой лиге Арсений Сергеев одержал свою первую победу с октября и выдал серию из трёх побед – это больше, чем за все предыдущие месяцы сезона. Оформил первый «сухарь» и вообще прилично подтянул свою статистику.

Из полевых игроков лучше всех январь провели Суниев и Никора, набравшие по пять очков за месяц, тем не менее нападающий «Дартмута» сместился на второе место в списке бомбардиров команды. Спицеров потеснил с четвёртого места Сарданяна, который ни разу не отличился в январе.

Тертышный продолжает тонуть в «минусах» — как и вся команда колледжа Стоунхилл, игроки которой оккупировали 9 из 11 последних мест во всей лиге по показателю полезности. Тимофей Хохлачёв из Американского международного колледжа уже два месяца не появлялся на льду.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН% ОБ«0»
1Сергеевун. Коннектикута1052,48921
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Рубцовун. Аляскинападающий2020 (6+14)+58
2Суниевун. Массачусетсанападающий2318 (8+10)+419
3НикораДартмутский колледжнападающий2217 (3+14)+12
4Спицеровун. Вермонтанападающий2410 (5+5)-54
5Сарданянун. Нью-Гэмпширанападающий2110 (4+6)-58
6Кабановун. Северного Мичигананападающий186 (3+3)-12
7ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий125 (3+2)+414
8Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник232 (0+2)-2413
9Бородаенкоколледж Мерримакнападающий71 (0+1)+12

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Лучшим российским бомбардиром лиги с огромным отрывом является 17-летний уроженец Кургана Матвей Гридин. С начала регулярного чемпионата молодой россиянин стал претендовать на приз лучшему бомбардиру всего сезона, и эта борьба продолжается по сей день. Изменился только главный конкурент Матвея.

Долгое время в гонке бомбардиров USHL Гридин соперничал со шведом Эриком Пальссоном, а сейчас на первой строчке располагается американец Джек Сондреаль, которому россиянин уступает три результативных действия, тогда как Пальссон пропустил значительную часть матчей и рухнул на девятую позицию.

Среди защитников высокую результативность демонстрирует проспект «Флориды Пантерз» Владислав Лукашевич. Выступающий за «Три-Сити Шторм» россиянин занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров своей команды, уступая лишь трём нападающим. Примечательно, что во внутриклубном бомбардирском споре Лукашевич опережает даже своего соотечественника нападающего Артемия Низамеева, но нужно заметить, что тот сыграл на шесть матчей меньше.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН% ОБ«0»
1Егоров«Омаха»2333,6689,71
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Маскегон»нападающий3939 (19+29)+228
2Лукашевич«Три-Сити»защитник3636 (7+20)+821
3Низамеев«Три-Сити»нападающий3025 (8+17)+126
4Чалый«Су-Фолс»защитник3821 (11+10)-710
5Воронин«Янгстаун»нападающий3316 (8+8)-331
6Рыбаков«Су-Фолс»защитник428 (4+4)-341
7Воробьёв«Маскегон»нападающрий10 (0+0)-20
8Катин«Маскегон»/«Омаха»защитник250 (0+0)-921

ECHL

В Хоккейной лиге Восточного побережья лучше всего идёт игра у 25-летнего москвича Максима Андреева. Он занимает 19-е место в гонке бомбардиров ECHL, проведя при этом на шесть-семь матчей меньше большинства лидеров. Российский центрфорвард намного чаще раздаёт результативные передачи партнёрам, нежели сам завершает атаки самостоятельно – в зачёте ассистентов Максим занимает очень высокую шестую позицию.

23-летний нападающий Тимур Ибрагимов начинал нынешний сезон в АХЛ в расположении «Ютики». В январе россиянина отправили на понижение в ECHL, где Ибрагимов с ходу показал отличную статистику. Он сыграл всего семь матчей, успев отметиться 10 результативными действиями. Тимур настолько результативно и успешно провёл отрезок в начале-середине января, что «Ютика» оперативно вернула хоккеиста в АХЛ.

Остальные россияне выступают намного скромнее, особенно непросто складывается сезон у наших вратарей. Вячеслав Пекса и Георгий Романов демонстрирует посредственные статистические показатели, отражая меньше 89% бросков и пропуская под четыре шайбы в среднем за матч. И если Романов был откомандирован в настолько слабую команду, что в ней его показатели соотносятся с другими вратарями этого клуба, и неудивительно, что Георгия уже вернули в АХЛ, то Пекса действительно проигрывает конкуренцию и является лишь третьим номером в «Ньюфаундленде».

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН% ОБ«0»
1Пекса«Ньюфаундленд»1133,8288,30
2Романов«Уичита»734,0087,00
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий3643 (11+32)+1628
2Павлычёв«Гринвилль»нападающий2628 (11+17)+430
3Тимофеев«Норфолк»нападающий3924 (7+17)+538
4Смирнов«Норфолк»нападающий3023 (9+14)-623
5Тютяев«Толедо»нападающий2413 (1+12)-818
6Баканов«Вустер»нападающий3712 (6+6)-530
7Ибрагимов«Адирондак»нападающий710 (4+6)+20
8Гендунов«Тулса»нападающий107 (4+3)+64
9Кулаков«Вустер»защитник365 (1+4)-710
10Гурьев«Уичита»защитник92 (0+2)-34
11Жуков«Уичита»нападающий20 (0+0)+10
12Юшкевич«Уичита»защитник20 (0+0)-22
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