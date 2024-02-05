Расклад по всем русским в Америке. У Кучерова великое сражение, Панарин летит за «соткой»

«Чемпионат» продолжает ежемесячную рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам декабря, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на паузу в регулярном чемпионате НХЛ, посвящённую Матча всех звёзд.

НХЛ

Лучшим отражением уровня игры российских вратарей в нынешнем сезоне является только что прошедший за океаном Матч звёзд, в котором приняли участие сразу трое представителей нашей вратарской школы. И если вы посмотрите на представленную ниже таблицу, то сразу же увидите, насколько это справедливо: в Торонто сыграли лидеры по выигранным матчам среди россиян — Александр Георгиев, Сергей Бобровский и Игорь Шестёркин. Именно к этой тройке российских голкиперов возникает меньше всего нареканий по ходу регулярного чемпионата, хотя тот же голкипер «Рейнджерс» всё равно играет ниже своего уровня, о чём он сам не боится говорить публично.

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Постепенно прибавляет Андрей Василевский, пропустивший значительную часть регулярного чемпионата из-за перенесённой операции. Российский вратарь играет всё стабильнее и стабильнее, а его «Тампа» выдала отличную серию, значительно улучшив своё турнирное положении. Всего три матча в прошлом месяце провёл голкипер «Каролины» Пётр Кочетков. Всему виной травма, полученная вследствие неаккуратных действий соотечественника и одноклубника Дмитрия Орлова. В одном из эпизодов российский защитник «Каролины» толкнул игрока «Анахайма» на голкипера своего клуба. В итоге российский вратарь не смог самостоятельно покинуть лёд. Это произошло ещё 12 января, и с тех пор Кочетков так и не сыграл ни одного матча.

В январе наконец-то прибавил Илья Самсонов, начавший отдалённо демонстрировать ту игру, что он показывал в прошлом году и которая позволила «Мэйпл Лифс» впервые за почти два десятилетия пробиться во второй раунд плей-офф НХЛ. Очевидно, голкиперу «Торонто» пошла на пользу перезагрузка, связанная с прохождением через драфт отказов. В АХЛ Илья не провёл ни одного матча, зато продуктивно потренировался с тренером вратарей фарм-клуба и с новыми эмоциями вернулся в главную команду «Мэйпл Лифс». Теперь эту же процедуру проходит и голкипер «Колорадо» Иван Просветов, который на днях также оказался переведён в фарм-клуб через драфт отказов. Однако, в отличие от Самсонова, Просветов практически наверняка получит игровую практику в АХЛ.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН % ОБ «0» 1 Георгиев «Колорадо» 41 27 2,91 89,8 2 2 Бобровский «Флорида» 36 23 2,51 91,0 2 3 Сорокин «Айлендерс» 35 14 3,17 90,9 2 4 Шестёркин «Рейнджерс» 32 19 2,86 89,9 0 5 Василевский «Тампа» 26 16 2,85 89,9 1 6 Кочетков «Каролина» 23 11 2,58 90,0 1 7 Самсонов «Торонто» 19 8 3,36 87,8 2 8 Варламов «Айлендерс» 16 6 2,88 91,4 2 9 Просветов «Колорадо» 11 4 3,16 89,5 0 10 Тарасов «Коламбус» 10 3 3,79 88,1 0 11 Аскаров «Нэшвилл» 2 1 1,47 94,3 0

Количество россиян, задействованных в лучшей хоккейной лиге мира, продолжает увеличиваться. За прошедший месяц оно возросло ещё на пять полевых хоккеистов – с 42 до 47 – в январе свои дебютные матчи в нынешнем сезоне провели Василий Пономарёв, Ян Кузнецов, Шакир Мухамадуллин, Григорий Денисенко и Денис Гурьянов. Для Кузнецова и Мухамадуллина эти матчи и вовсе оказались дебютными в НХЛ.

Но основное внимание продолжает быть приковано к великой гонке нападающего «Тампы» Никиты Кучерова и форварда «Колорадо» Натана Маккиннона. Россиянин и канадец устроили потрясающую зарубу за «Арт Росс Трофи», обгоняя друг друга едва ли не после каждого матча, сыгранного «молниями» и «лавинами» соответственно. На данный момент именно Кучеров лидирует в гонке бомбардиров НХЛ, но сражающийся с ним Маккиннон отстаёт от него всего на одно результативное действие.

В свою очередь, нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на шестой строчке в общем списке бомбардиров, но его главным личным ориентиром является манящая веха в 100 очков. Эта гроссмейстерская величина пока что ни разу покорялась россиянину по итогам регулярки. Сейчас же Артемий идёт темпом, при сохранении которого ему впервые в карьере удастся пробить отметку в 100+.

На третье место в списке лучших бомбардиров-россиян поднялся нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, воспользовавшийся тем, что форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин по-прежнему проходит Программу помощи игрокам НХЛ и не может принимать участия в матчах. Валерий не играл с 11 января, и даже ориентировочные сроки его возвращения на лёд неизвестны.

Отметку в 40 очков покорил и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. Очень близок к её пересечению и форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин же в этой регулярке чаще отмечается в графе «результативные передачи». За весь январь российский нападающий забросил всего две шайбы, лишь едва приблизившись к снайперскому рекорду Уэйна Гретцки.

Нападающий Андрей Кузьменко пережил свой первый за карьеру обмен в НХЛ, сменив «Ванкувер» на «Калгари». После возобновления регулярного чемпионата российский форвард начнёт новый этап своего пути за океаном. По слухам, близок к обмену и форвард Александр Барабанов, чей «Сан-Хосе» находится на дне Западной конференции НХЛ и с самого начала сезона сосредоточен на решении задач, связанных с улучшением позиции на предстоящем драфте, а не с набором очков в турнирной таблице.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Кучеров «Тампа» нападающий 49 85 (32+53) +5 12 2 Панарин «Рейнджерс» нападающий 49 66 (30+36) -2 14 3 Капризов «Миннесота» нападающий 42 45 (19+26) +5 22 4 Ничушкин «Колорадо» нападающий 40 42 (22+20) +9 18 5 Малкин «Питтсбург» нападающий 46 40 (16+24) +2 40 6 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 47 39 (17+22) +10 30 7 Тарасенко «Оттава» нападающий 45 33 (13+20) +11 12 8 Овечкин «Вашингтон» нападающий 44 31 (9+22) -17 12 9 Барбашёв «Вегас» нападающий 50 30 (13+17) +15 33 10 Свечников «Каролина» нападающий 29 30 (11+19) +3 30 11 Марченко «Коламбус» нападающий 48 25 (15+10) +6 10 12 Воронков «Коламбус» нападающий 44 25 (12+13) +5 35 13 Наместников «Виннипег» нападающий 44 25 (6+19) +18 8 14 Чинахов «Коламбус» нападающий 39 24 (14+10) -3 6 15 Михеев «Ванкувер» нападающий 45 23 (10+13) +4 4 16 Проворов «Коламбус» защитник 50 23 (4+19) -10 6 17 Дадонов «Даллас» нападающий 47 21 (10+11) -9 6 18 Кузьменко «Ванкувер»/«Калгари» нападающий 43 21 (8+13) -1 6 19 Минтюков «Анахайм» защитник 40 19 (2+17) -11 16 20 Сергачёв «Тампа» защитник 33 19 (2+17) -15 16 21 Е. Кузнецов «Вашингтон» нападающий 43 17 (6+11) -11 24 22 Зуб «Оттава» защитник 39 17 (3+14) +5 18 23 Орлов «Каролина» защитник 48 17 (3+14) -8 28 24 Замула «Филадельфия» защитник 40 15 (5+10) +8 22 25 Дорофеев «Вегас» нападающий 29 14 (7+7) +5 4 26 Романов «Айлендерс» защитник 49 13 (5+8) +12 12 27 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 43 13 (3+10) +2 12 28 Тренин «Нэшвилл» нападающий 48 11 (8+3) +3 32 29 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 49 11 (7+4) -4 26 30 Куликов «Флорида» защитник 45 11 (0+11) +2 32 31 Задоров «Калгари»/«Ванкувер» защитник 45 10 (1+9) 0 62 32 Барабанов «Сан-Хосе» нападающий 31 9 (3+6) -18 6 33 Зайцев «Чикаго» защитник 26 7 (2+5) +2 10 34 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 38 7 (1+6) -19 40 35 Костин «Детройт» нападающий 30 4 (3+1) +1 38 36 Любушкин «Анахайм» защитник 47 4 (0+4) -9 51 37 Пономарёв «Каролина» нападающий 2 2 (1+1) +1 0 38 Гурьянов «Нэшвилл» нападающий 12 2 (1+1) +4 0 39 Алексеев «Вашингтон» защитник 13 1 (1+0) -4 4 40 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 3 1 (0+1) 0 4 41 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 2 1 (0+1) 0 0 42 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 10 1 (0+1) -6 6 43 Александров «Сент-Луис» нападающий 17 1 (0+1) -3 2 44 Меркулов «Бостон» нападающий 4 0 (0+0) +1 0 45 Мирошниченко «Вашингтон» нападающий 4 0 (0+0) -3 2 46 Я. Кузнецов «Калгари» защитник 1 0 (0+0) -1 0 47 Денисенко «Вегас» нападающий 3 0 (0+0) 0 2

АХЛ

Ярослав Аскаров признан лучшим вратарём лиги в январе – в прошлом месяце он одержал восемь побед в восьми матчах, три их которых – всухую. А Георгию Романову победы даются непросто, он не выигрывал с конца ноября до начала февраля, а в январе даже был откомандирован в ECHL (но уже вернулся в «Барракуду»).

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН % ОБ «0» 1 Аскаров «Милуоки» 23 16 2,17 92,1 3 2 Жеренко «Спрингфилд» 20 10 3,07 91 1 3 Романов «Сан-Хосе» 13 3 3,54 88,9 0 4 Кочетков «Сиракьюз» 3 3 1,63 93,2 1 5 Тарасов «Кливленд» 4 2 2,57 91,5 0

Георгий Меркулов после короткой командировки в основу продолжает выдавать по очку за матч и является лидером «Провиденс» по очкам и передачам. На пятки ему наступает нападающий «Милуоки» Егор Афанасьев, который настолько ударно провёл январь, что прорвался с седьмого на второе место в списке российских бомбардиров лиги. Его партнёр по команде Денис Гурьянов в январе дождался вызова в основу «Нэшвилла», где отыграл уже 12 матчей и успел забить гол. Ждём там же и Афанасьева?

В прошлом месяце в НХЛ дебютировал Василий Пономарёв – там он набрал два очка в двух матчах, после чего отправился обратно в АХЛ. Несмотря на то что Василий сыграл на 10 матчей меньше остальных, он является четвёртым бомбардиром «Чикаго Вулвз».

Дебютировал за «Вегас» Григорий Денисенко, но затем его вернули в «Хендерсон». Отметим, что нападающий был выбран для участия в Матче звёзд АХЛ, мини-турнир в рамках которого пройдёт в ночь на 6 февраля. Также там сыграют защитник Шакир Мухамадуллин, вратарь Ярослав Аскаров, нападающие Руслан Исхаков, Даниил Гущин и Меркулов. Солидное российское представительство.

Сыграл первые матчи в этом сезоне Артём Анисимов – 35-летний нападающий только в январе нашёл себе клуб, подписав контракт с фармом «Рейнджерс».

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов восстановился от травмы, из-за которой пропустил первую половину сезона, и провёл несколько матчей в АХЛ, куда его отправили набирать форму. Судя по статистике, форма у него великолепная. Он уже вернулся в «Вегас» и сейчас находится в списке долгосрочно травмированных, но его могут активировать в любой момент.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Меркулов «Провиденс» нападающий 39 39 (16+23) +1 6 2 Афанасьев «Милуоки» нападающий 39 37 (19+18) +23 48 3 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 39 37 (14+23) -12 20 4 Денисенко «Хендерсон» нападающий 40 37 (13+24) -11 30 5 Исхаков «Бриджпорт» нападающий 41 33 (13+20) -13 12 6 Чибриков «Манитоба» нападающий 38 31 (13+18) -11 31 7 Гурьянов «Милуоки» нападающий 27 30 (12+18) +11 8 8 Свечков «Милуоки» нападающий 39 28 (12+16) +13 14 9 Пономарёв «Чикаго» нападающий 29 28 (8+20) -9 10 10 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 39 26 (5+21) -2 18 11 Подколзин «Эбботсдорф» нападающий 33 25 (13+12) +3 13 12 Соколов «Белльвиль» нападающий 40 25 (12+13) -13 35 13 Мирошниченко «Херши» нападающий 38 22 (8+14) +15 13 14 Грошев «Сиракьюз» нападающий 41 21 (9+12) +7 16 15 Абрамов «Спрингфилд» нападающий 31 17 (8+9) +4 10 16 Неучев «Рочестер» нападающий 30 16 (6+10) +7 4 17 Мальцев «Онтарио» нападающий 21 14 (4+10) +2 8 18 Новиков «Рочестер» защитник 33 13 (1+12) +11 18 19 Ибрагимов «Ютика» нападающий 25 10 (5+5) -1 0 20 Мисюль «Ютика» защитник 31 11 (3+8) 0 35 21 Тринеев «Херши» нападающий 36 10 (5+5) +11 12 22 Овчинников «Торонто» нападающий 19 9 (7+2) +1 4 23 Кисаков «Рочестер» нападающий 22 9 (4+5) -3 1 24 Кузнецов «Калгари» защитник 36 9 (3+6) +7 17 25 Саморуков «Уилкс-Бэрри» защитник 36 9 (3+6) -6 16 26 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 27 8 (5+3) +4 16 27 Александров «Спрингфилд» нападающий 7 7 (3+4) +6 0 28 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 22 6 (1+5) +5 10 29 Николаев «Калгари» нападающий 20 5 (2+3) 0 6 30 Грушников «Техас» защитник 33 5 (1+4) +3 26 31 Чайка «Хендерсон» защитник 40 5 (0+5) -15 16 32 Князев «Манитоба» защитник 20 5 (0+5) -12 18 33 Чинахов «Кливленд» нападающий 3 4 (3+1) 0 2 34 Мироманов «Хендерсон» защитник 3 3 (1+2) -3 0 35 Анисимов «Хартфорд» нападающий 11 3 (1+2) +4 4 36 Гурьев «Сан-Хосе» защитник 20 3 (1+2) -2 43 37 Злодеев «Эбботсдорф» нападающий 6 1 (1+0) -1 0 38 Воронков «Кливленд» нападающий 4 1 (0+1) -1 2 39 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 5 1 (0+1) -4 4 40 Павлычев «Онтарио» нападающий 7 1 (0+1) 0 10 41 Андреев «Коачелла» нападающий 5 0 +1 4 42 Осипов «Херши» нападающий 6 0 -1 16

CHL

Проспект «Баффало» Всеволод Комаров продолжает поражать небывалой результативностью – он лучший ассистент и второй бомбардир лиги среди защитников! Россиянин уже с лихвой перекрыл личный рекорд результативности, установленный в прошлом году, а ведь впереди ещё треть регулярки.

Личные рекорды по очкам за сезон также установили Руслан Газизов, Никита Прищепов и Максим Муранов. Последний (младший брат нападающего московского «Динамо» Ивана Муранова) лучше всех провёл январь, набрав 18 очков в 11 матчах (лишь в одном матче за месяц он не смог набрать ни одного очка).

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Газизов «Лондон», OHL нападающий 45 52 (21+31) +24 37 2 Прищепов «Викториавиль», QMJHL нападающий 45 48 (18+30) +11 54 3 Комаров «Драммондвиль», QMJHL защитник 41 44 (9+35) +28 77 4 Горюнов «Викториавиль», QMJHL нападающий 48 37 (21+16) +7 34 5 Кудрявцев «Су», OHL защитник 48 37 (4+33) +25 16 6 Жугин «Виндзор», OHL нападающий 46 36 (18+18) -23 21 7 Муранов «Калгари», WHL нападающий 43 32 (13+19) +25 43 8 Барбашёв «Римуски», QMJHL нападающий 41 24 (9+15) -8 26 9 Малявин «Брэндон», WHL защитник 45 15 (1+14) 0 30 10 Соболев «Брэнтфорд», OHL защитник 44 14 (3+11) +10 48 11 Фролов «Ниагара», OHL защитник 47 8 (0+8) -22 23 12 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 4 1 (1+0) -1 0 13 Торопцев «Эри», OHL нападающий 18 1 (1+0) -3 11 14 Куликов «Ниагара», OHL нападающий 3 0 -2 2

NCAA

Единственный российский вратарь в студенческой лиге Арсений Сергеев одержал свою первую победу с октября и выдал серию из трёх побед – это больше, чем за все предыдущие месяцы сезона. Оформил первый «сухарь» и вообще прилично подтянул свою статистику.

Из полевых игроков лучше всех январь провели Суниев и Никора, набравшие по пять очков за месяц, тем не менее нападающий «Дартмута» сместился на второе место в списке бомбардиров команды. Спицеров потеснил с четвёртого места Сарданяна, который ни разу не отличился в январе.

Тертышный продолжает тонуть в «минусах» — как и вся команда колледжа Стоунхилл, игроки которой оккупировали 9 из 11 последних мест во всей лиге по показателю полезности. Тимофей Хохлачёв из Американского международного колледжа уже два месяца не появлялся на льду.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН % ОБ «0» 1 Сергеев ун. Коннектикута 10 5 2,48 92 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Рубцов ун. Аляски нападающий 20 20 (6+14) +5 8 2 Суниев ун. Массачусетса нападающий 23 18 (8+10) +4 19 3 Никора Дартмутский колледж нападающий 22 17 (3+14) +1 2 4 Спицеров ун. Вермонта нападающий 24 10 (5+5) -5 4 5 Сарданян ун. Нью-Гэмпшира нападающий 21 10 (4+6) -5 8 6 Кабанов ун. Северного Мичигана нападающий 18 6 (3+3) -1 2 7 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 12 5 (3+2) +4 14 8 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 23 2 (0+2) -24 13 9 Бородаенко колледж Мерримак нападающий 7 1 (0+1) +1 2

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. Лучшим российским бомбардиром лиги с огромным отрывом является 17-летний уроженец Кургана Матвей Гридин. С начала регулярного чемпионата молодой россиянин стал претендовать на приз лучшему бомбардиру всего сезона, и эта борьба продолжается по сей день. Изменился только главный конкурент Матвея.

Долгое время в гонке бомбардиров USHL Гридин соперничал со шведом Эриком Пальссоном, а сейчас на первой строчке располагается американец Джек Сондреаль, которому россиянин уступает три результативных действия, тогда как Пальссон пропустил значительную часть матчей и рухнул на девятую позицию.

Среди защитников высокую результативность демонстрирует проспект «Флориды Пантерз» Владислав Лукашевич. Выступающий за «Три-Сити Шторм» россиянин занимает четвёртое место в списке лучших бомбардиров своей команды, уступая лишь трём нападающим. Примечательно, что во внутриклубном бомбардирском споре Лукашевич опережает даже своего соотечественника нападающего Артемия Низамеева, но нужно заметить, что тот сыграл на шесть матчей меньше.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН % ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 23 3 3,66 89,7 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Маскегон» нападающий 39 39 (19+29) +2 28 2 Лукашевич «Три-Сити» защитник 36 36 (7+20) +8 21 3 Низамеев «Три-Сити» нападающий 30 25 (8+17) +1 26 4 Чалый «Су-Фолс» защитник 38 21 (11+10) -7 10 5 Воронин «Янгстаун» нападающий 33 16 (8+8) -3 31 6 Рыбаков «Су-Фолс» защитник 42 8 (4+4) -3 41 7 Воробьёв «Маскегон» нападающрий 1 0 (0+0) -2 0 8 Катин «Маскегон»/«Омаха» защитник 25 0 (0+0) -9 21

ECHL

В Хоккейной лиге Восточного побережья лучше всего идёт игра у 25-летнего москвича Максима Андреева. Он занимает 19-е место в гонке бомбардиров ECHL, проведя при этом на шесть-семь матчей меньше большинства лидеров. Российский центрфорвард намного чаще раздаёт результативные передачи партнёрам, нежели сам завершает атаки самостоятельно – в зачёте ассистентов Максим занимает очень высокую шестую позицию.

23-летний нападающий Тимур Ибрагимов начинал нынешний сезон в АХЛ в расположении «Ютики». В январе россиянина отправили на понижение в ECHL, где Ибрагимов с ходу показал отличную статистику. Он сыграл всего семь матчей, успев отметиться 10 результативными действиями. Тимур настолько результативно и успешно провёл отрезок в начале-середине января, что «Ютика» оперативно вернула хоккеиста в АХЛ.

Остальные россияне выступают намного скромнее, особенно непросто складывается сезон у наших вратарей. Вячеслав Пекса и Георгий Романов демонстрирует посредственные статистические показатели, отражая меньше 89% бросков и пропуская под четыре шайбы в среднем за матч. И если Романов был откомандирован в настолько слабую команду, что в ней его показатели соотносятся с другими вратарями этого клуба, и неудивительно, что Георгия уже вернули в АХЛ, то Пекса действительно проигрывает конкуренцию и является лишь третьим номером в «Ньюфаундленде».

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН % ОБ «0» 1 Пекса «Ньюфаундленд» 11 3 3,82 88,3 0 2 Романов «Уичита» 7 3 4,00 87,0 0