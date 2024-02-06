Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стали известны сочетания «Вашингтона» после того, как Кузнецов покинул расположение клуба

Стали известны сочетания «Вашингтона» после того, как Кузнецов покинул расположение клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 7 февраля «Вашингтон» в рамках очередного матча Национальной хоккейной лиги на своей площадке примет «Монреаль». Встречу из-за личных причин пропустит российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Журналистка Самми Сайбер опубликовала звенья на тренировке клуба без российского форварда.

Командные звенья выглядят следующим образом: Нападающие: Макс Пасиоретти-Коннор Макмайкл-Ти Джей Оши; Александр Овечкин-Дилан Строум-Том Уилсон; Энтони Манта-Майк Сгарбосса-Алексей Протас; Бек Маленстин-Ник Дауд-Николя Обе-Кубель-Митчелл Филлипс;

Защитники: Мартин Фехервари-Джон Карлсон; Расмус Сандин-Тревор ван Римсдайк; Джоэль Эдмундсон-Ник Дженсен; Александр Алексеев-Итан Бир.

Вратари: Дарси Кемпер; Чарли Линдгрен.

Напомним, Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ.

Материалы по теме
Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android