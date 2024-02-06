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Стали известны сочетания «Вашингтона» после того, как Кузнецов покинул расположение клуба

Завтра, 7 февраля «Вашингтон» в рамках очередного матча Национальной хоккейной лиги на своей площадке примет «Монреаль». Встречу из-за личных причин пропустит российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов. Журналистка Самми Сайбер опубликовала звенья на тренировке клуба без российского форварда.

Командные звенья выглядят следующим образом: Нападающие: Макс Пасиоретти-Коннор Макмайкл-Ти Джей Оши; Александр Овечкин-Дилан Строум-Том Уилсон; Энтони Манта-Майк Сгарбосса-Алексей Протас; Бек Маленстин-Ник Дауд-Николя Обе-Кубель-Митчелл Филлипс;

Защитники: Мартин Фехервари-Джон Карлсон; Расмус Сандин-Тревор ван Римсдайк; Джоэль Эдмундсон-Ник Дженсен; Александр Алексеев-Итан Бир.

Вратари: Дарси Кемпер; Чарли Линдгрен.

Напомним, Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ.