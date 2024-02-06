Евгений Кузнецов пройдёт программу помощи игрокам НХЛ

31-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов примет участие в программе помощи игрокам НХЛ. Об этом сообщает пресс-служба лиги в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Кузнецов будет недоступен для своего клуба на неопределённый период, пока он будет получать помощь в рамках соответствующей программы. По её условиям Евгений вернётся в клуб после того, как администраторы программы допустят его к соревнованиям на льду», — отмечается в опубликованном заявлении.

Накануне Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтона», как сообщалось, по личным причинам. Он станет вторым российским хоккеистом НХЛ после Валерия Ничушкина из «Колорадо Эвеланш», кто проходит эту программу в данный момент.

Напомним, программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.