Куик превзошёл Вернона по выигранным матчам в НХЛ среди голкиперов, впереди Гашек

Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ).

Одним из главных героев матча стал голкипер хозяев Джонатан Куик, отразивший 32 броска и сделавший результативную передачу. Для 38-летнего вратаря эта победа стал 386-й за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на чистое 16-е место среди голкиперов, превзойдя результат Майка Вернона (385). Ближайшей целью для легендарного американца является показатель чешского вратаря Доминика Гашека (389).

Лидером всех времён по победам в истории НХЛ является легендарный Мартин Бродо (691). На втором месте располагается голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри (552), топ-3 замыкает Патрик Руа (551). В пятёрку лучших также входят Роберто Луонго (489) и Эд Бельфур (484).

