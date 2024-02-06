Дорофеев — о россиянах в «Вегасе»: стараемся больше держаться вместе, помогать друг другу

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев высказался об игре с российскими игроками клуба: Иваном Барбашёвым и Даниилом Миромановым.

«В самом «Вегасе» много россиян: и Иван Барбашёв, и Даниил Мироманов, как у меня взаимоотношения с ними? Отличные взаимоотношения! Всё равно стараемся больше держаться вместе, помогать друг другу. Не только на льду и на арене, но и вне льда тоже», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»: