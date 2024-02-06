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Нападающий «Вегаса» ответил на вопрос, были ли у него мысли вернуться в Россию

Нападающий «Вегаса» ответил на вопрос, были ли у него мысли вернуться в Россию
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев ответил на вопрос, были ли у него мысли вернуться в Россию.

«Не бывало ли мыслей вернуться в Россию? Да были всякие разные мысли, когда сезон закончился. Но потом всё в голове разложил по полочкам и понял, что, пока есть шанс и возможность, нужно здесь цепляться до конца», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Отметим, что в декабре главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов общался с генменеджером «Вегаса» Келли Маккриммоном о Дорофееве. Тогда функционер сказал, что считает Павла важным игроком для «Голден Найтс».

Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»:
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