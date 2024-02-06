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Палата ФХР и КХЛ перенесла заседание по заявлению «Сибири» и назвала новую дату

Палата ФХР и КХЛ перенесла заседание по заявлению «Сибири» и назвала новую дату
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Совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ перенесла заседание по заявлению «Сибири» о нарушении лимита на легионеров, сообщает пресс-служба лиги.

«В результате заседания совместная дисциплинарная палата ФХР и КХЛ приняла решение объявить перерыв в связи с необходимостью уточнения дополнительных обстоятельства у сторон. Заседание продолжится 9 февраля», — сказано в сообщении лиги.

Отмечается, что Федерация хоккея России присвоила Гордееву российское спортивное гражданство, однако согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки хоккеиста и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона.

Напомним, 17 января 2024 года ХК «Сибирь» было присуждено четыре технических поражения за нарушение лимита на легионеров. В двух матчах с «Барысом», а также в играх «Автомобилистом» и «Авангардом» в заявке «Сибири» было четыре легионера, хотя по правилам КХЛ лимит составляет три иностранных хоккеиста. Обнаружилось, что нападающий «Сибири» Фёдор Гордеев имеет американское спортивное гражданство и должен учитываться в КХЛ как легионер. В четырёх матчах в заявке новосибирцев было четыре легионера — Гордеев, Тревор Мёрфи, Энди Андреофф и Тейлор Бек.

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