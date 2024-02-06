Михеев высказался о переходе Кузьменко из «Ванкувера» в «Калгари»

Российский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Илья Михеев высказался о переходе своего бывшего одноклубника Андрея Кузьменко в «Калгари Флэймз».

«Это спорт. Ты не знаешь, что будет завтра. Что-то случается, и ты ничего не можешь изменить. Вам нужно просто сосредоточиться на том, где вы находитесь, и просто продолжать движение.

Я просто сосредоточиваюсь на игре и тренировках. Столько изменений происходит повсюду в НХЛ. Если ты будешь беспокоиться о каждом дне или каждой ситуации, ты сойдёшь с ума», — приводит слова Михеева Sportsnet.

Напомним, по условиям обмена в стан «косаток» перешёл шведский нападающий «Флэймз» Элиас Линдхольм. В обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024 и условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.