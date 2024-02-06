Рыбин: может получиться так, что в скором времени Кузнецов вернётся в Россию

Бывший хоккеист клубов КХЛ Максим Рыбин оценил решение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова обратиться в Программу помощи игрокам НХЛ.

«Я давно говорил, что Кузнецову нужно отложить в сторону все шутки с прибаутками и сконцентрироваться на своей игре. При всём уважении к нему, как мне кажется, свой контракт с клубом он всё равно не отрабатывает. Мы часто говорим об омоложении „Вашингтона“, уходе Александра Овечкина, но я думаю, что, скорее, обменяют Евгения или он окажется на выкупленном контракте. В НХЛ никто шутить не будет, и может вообще получиться так, что в скором времени он вернётся в Россию», — приводит слова Рыбина RT.

Напомним, программа помощи НХЛ помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) результативными действиями при показателе полезности «-11». Его восьмилетний контракт с клубом на общую сумму в $ 62,4 млн ($ 7,8 млн за сезон) рассчитан до 2025 года.