«Александр ему не нянька». Щитов рассказал о влиянии Овечкина на Евгения Кузнецова

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов оценил попадание российского нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова в Программу помощи игрокам НХЛ и порассуждал о возможном влиянии на форварда со стороны капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Не думаю, что [у него] будут сложности с возвращением. Он может параллельно тренироваться и поддерживать форму. Раз такое лечение нужно, значит, оно пойдёт на пользу, и он будет играть с новыми силами и свежей головой. Человек – это такой тонкий инструмент, который может сбиться. Бывают и психологические проблемы из-за результата.

Почему не повлиял Александр Овечкин как старший товарищ? Возможно, он повлиял настолько, насколько мог. Но Евгений ведь тоже взрослый человек, мог решить по-своему. Овечкин ему не нянька, да и Кузнецов не маленький», – цитирует Щитова Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Кузнецов принял участие в 43 матчах в составе «Вашингтона», в которых отметился 17 (6+11) очками при отрицательном показателе полезности «-11».