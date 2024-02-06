«Что-то происходит с нашим братом». Карбери выразил поддержку Евгению Кузнецову

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери выразил поддержку российскому нападающему «Кэпиталз» Евгению Кузнецову, попавшему в Программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

«Мы знаем не так уж и много. Они не делятся с нами какой-то особой справочной информацией, кроме того факта, что он участвует в Программе. Так что от нас как организации, от персонала и игроков требуется просто оказать поддержку ему и его семье, поскольку он получает необходимую ему помощь.

Мы говорили об этом в команде. Я мало чем могу поделиться, кроме того, что что-то происходит с нашим товарищем по команде, братом, членом нашей семьи. Поэтому многие ребята беспокоятся за него и его семью, и именно отсюда шло много разговоров и мыслей», — цитирует Карбери RMNB.

В нынешнем сезоне Кузнецов забросил шесть шайб и отдал 11 результативных передач в 43 матчах с отрицательным показателем полезности «-11».