Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Серебряков был заменён после трёх пропущенных шайб за 21 минуту от «Авангарда»

Никита Серебряков был заменён после трёх пропущенных шайб за 21 минуту от «Авангарда»
Аудио-версия:
Комментарии

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу омичей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Перерыв
3 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)    

На старте второго периода «Авангард» отметился третьей подряд заброшенной шайбой — отличился нападающий Томаш Юрчо. Голкипер СКА Никита Серебряков был заменён по решению тренерского штаба на Павла Мойсевича. Серебряков пропустил три шайбы за 20 минут и 59 секунд, отразив девять бросков по воротам.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что петербургскому СКА удалось открыть счёт уже на третьей минуте матча. Затем «Авангард» подхлестнула драка лучшего снайпера Рида Буше, после которой омская команда забила три гола подряд.

Материалы по теме
Видео
Лучший снайпер КХЛ Буше подрался с Зинченко, заступившись за партнёра по «Авангарду»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android