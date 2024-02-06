Никита Серебряков был заменён после трёх пропущенных шайб за 21 минуту от «Авангарда»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Идёт второй период — счёт 3:1 в пользу омичей.

На старте второго периода «Авангард» отметился третьей подряд заброшенной шайбой — отличился нападающий Томаш Юрчо. Голкипер СКА Никита Серебряков был заменён по решению тренерского штаба на Павла Мойсевича. Серебряков пропустил три шайбы за 20 минут и 59 секунд, отразив девять бросков по воротам.

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Отметим, что петербургскому СКА удалось открыть счёт уже на третьей минуте матча. Затем «Авангард» подхлестнула драка лучшего снайпера Рида Буше, после которой омская команда забила три гола подряд.