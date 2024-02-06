Ротенберг: Зинченко набросился на Спунера? Но он же играл потом. А Толчинский не играл

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил спорные силовые приёмы хоккеистов в матче с «Авангардом» (5:9). Сначала форвард СКА Иван Зинченко толкнул на борт нападающего «Авангарда» Райна Спунера, а затем хоккеист омичей Никита Холодилин травмировал у борта лидера петебургского клуба Сергея Толчинского.

«Зинченко набросился на Спунера? Но Спунер же играл потом? А Толчинский не играл. А Лукоянов играл, когда его Холодилин прибил к борту? Играл? Ну, молодец. Слава богу, что все играют. Вы же видели, что у нас лидеры не играли сегодня. Миша Воробьёв травму получил. Ждём обратно», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Отметим, что ни один спорный силовой приём хоккеистов не был наказан штрафом.