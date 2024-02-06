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«Северсталь» в третий раз в сезоне обыграла минское «Динамо»

«Северсталь» в третий раз в сезоне обыграла минское «Динамо»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Северсталью». Победу в матче одержали череповчане со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Ярош – 05:26 (5x5)     0:2 Ильин – 14:23 (5x5)     1:2 Кузнецов – 18:49 (5x5)     1:3 Рожков (Думбадзе, Подшивалов) – 34:35 (5x5)     1:4 Седов (Давыдов) – 36:24 (5x5)     2:4 Волков (Хэмилтон) – 43:09 (5x5)    

Первый гол на шестой минуте матча забил защитник «Северстали» Кристиан Ярош. Череповчане удвоили преимущество на 15-й минуте благодаря голу Михаила Ильина. За несколько секунд до конца первого периода минчане сократили отставание в счёте благодаря голу Сергея Кузнецова. «Северсталь» забила два безответных гола во втором периоде — сначала отличился Никита Рожков, затем забил Никита Седов. На старте третьего периода минчане забросили вторую шайбу — отличился Александр Волков, но на большее хозяев не хватило.

«Северсталь» одержала третью победу в трёх матчах сезона с минчанами.

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