«Северсталь» в третий раз в сезоне обыграла минское «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» состоялся очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Северсталью». Победу в матче одержали череповчане со счётом 4:2.

Первый гол на шестой минуте матча забил защитник «Северстали» Кристиан Ярош. Череповчане удвоили преимущество на 15-й минуте благодаря голу Михаила Ильина. За несколько секунд до конца первого периода минчане сократили отставание в счёте благодаря голу Сергея Кузнецова. «Северсталь» забила два безответных гола во втором периоде — сначала отличился Никита Рожков, затем забил Никита Седов. На старте третьего периода минчане забросили вторую шайбу — отличился Александр Волков, но на большее хозяев не хватило.

«Северсталь» одержала третью победу в трёх матчах сезона с минчанами.