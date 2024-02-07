Кузьменко забил первый гол в «Калгари» за 4:20. Только 4 игрока клуба делали это быстрее

В эти минуты в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимает «Калгари Флэймз». На момент написания новости в матче идёт первый период, счёт 2:0 в пользу гостей.

Российский нападающий «Калгари» Андрей Кузьменко в первом же матче после обмена из «Ванкувера» отметился голом. Таким образом, Кузьменко записал на свой счёт пятый по скорости гол среди всех дебютантов клуба.

Напомним, по условиям обмена в стан «Ванкувера» перешёл шведский нападающий Элиас Линдхольм. В обратном направлении вместе с Кузьменко проследовали защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо. Также «Кэнакс» отдали «Калгари» пик первого раунда драфта-2024 и условный драфт-пик четвёртого раунда того же драфта.