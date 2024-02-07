Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Летанг вышел на пятое место в истории НХЛ по победным голам за один клуб среди защитников

Летанг вышел на пятое место в истории НХЛ по победным голам за один клуб среди защитников
Крис Летанг
Аудио-версия:
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором победной шайбы стал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, который открыл счёт в матче на восьмой минуте первого периода. Летанг в 33-й раз за карьеру в клубе и лиге стал автором победной шайбы, благодаря чему вышел на пятое место в истории НХЛ по победным голам среди защитников за один клуб. Канадский защитник сравнялся со своим соотечественником Дрю Даути, который выступает за «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
3 : 0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Летанг – 07:16     2:0 Картер (Эллер, Карлссон) – 27:33 (pp)     3:0 Раст (Гюнцель, Кросби) – 29:03 (pp)    

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит Рэю Бурку (60 победных голов за «Бостон Брюинз»). Второе место занимает Денис Потвен (44 за «Нью-Йорк Айлендерс»), топ-3 замыкает Брайан Литч (37 за «Нью-Йорк Рейнджерс»). Четвёртым идёт Никлас Лидстрём (35 за «Детройт Ред Уингз»), следом расположились Летанг и Даути.

Материалы по теме
Летанг стал первым защитником в истории НХЛ, набравшим пять очков за один период
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android