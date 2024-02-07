Летанг вышел на пятое место в истории НХЛ по победным голам за один клуб среди защитников

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Виннипег Джетс». Матч завершился со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Автором победной шайбы стал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг, который открыл счёт в матче на восьмой минуте первого периода. Летанг в 33-й раз за карьеру в клубе и лиге стал автором победной шайбы, благодаря чему вышел на пятое место в истории НХЛ по победным голам среди защитников за один клуб. Канадский защитник сравнялся со своим соотечественником Дрю Даути, который выступает за «Лос-Анджелес Кингз».

Рекорд НХЛ в этой номинации принадлежит Рэю Бурку (60 победных голов за «Бостон Брюинз»). Второе место занимает Денис Потвен (44 за «Нью-Йорк Айлендерс»), топ-3 замыкает Брайан Литч (37 за «Нью-Йорк Рейнджерс»). Четвёртым идёт Никлас Лидстрём (35 за «Детройт Ред Уингз»), следом расположились Летанг и Даути.