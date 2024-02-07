«Эдмонтон» прервал 16-матчевую победную серию, уступив «Вегасу» в гостях

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В Вегасе закончился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

На пятой минуте первого периода Коннор Макдэвид открыл счёт во встрече, отличившись в меньшинстве. На 19-й минуте периода Николя Руа с передачи Алекса Пьетранджело восстановил равенство в счёте.

Второй период команды закончили без заброшенных шайб.

В начале третьего игрового отрезка Чандлер Стивенсон с передач Джонатана Маршессо и Пола Коттера вывел хозяев вперёд. В конце игры Вильям Карлссон установил окончательный счёт в игре.

Таким образом «Эдмонтон Ойлерз» прервал свою 16-матчевую победную серию.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет в гостях с «Аризоной Койотс» 9 февраля. «Эдмонтон Ойлерз» проведёт гостевую встречу с «Анахайм Дакс» 10 февраля.