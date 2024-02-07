Вайсфельд оценил резонансный эпизод с Холодилиным и Толчинским в матче «Авангард» — СКА

Известный функционер и эксперт, а в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался об эпизоде в матче «Авангард» — СКА (9:5), где хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал одного из лидеров СКА Сергея Толчинского силовым приёмом у борта.

«Я не вижу нарушения правил со стороны Холодилина в эпизоде с Толчинским. Обоюдное удаление Гальченюка и Холодилина – это правильное решение судей, а вот по две или по пять минут – здесь возможны варианты», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.