«Странное решение судей». Назаров о драке Холодилина и Гальченюка в матче «Авангард» — СКА

Известный тренер Андрей Назаров рассказал о драке в матче «Авангард» — СКА (9:5) между хоккеистом омского клуба Никитой Холодилиным и форвардом армейского клуба Алексом Гальченюком после травмы игрока команды из Санкт-Петербурга Сергея Толчинского.

«Шикарный матч двух лидеров, атакующий хоккей, много заброшенных шайб. Но мне непонятен один момент, который касается эпизода с Гальченюком и Холодилиным. Есть такое понятие: спровоцировать драку. То, что сделал Алекс, — это высший пилотаж. После того, как грубо сыграли против Толчинского, он спровоцировал Холодилина, но заметьте, что при этом Гальченюк не скинул перчатки, а Никита скинул. Более того, Алекс получил два удара, дело могло закончиться серьёзной травмой. Но в итоге мы видим, что судьи дают по две минуты за грубость каждому. Странное решение. Я, конечно, не хоккейный арбитр, но кое-что в подобных вещах понимаю», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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