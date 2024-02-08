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Передача Кучерова не помогла «Тампе» набрать очки в матче с «Рейнджерс»

В Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» нанёс поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).

В составе победителей дубль на счету нападающего Джимми Веси. Ещё один гол записал на свой счёт Джонни Бродзински.

У гостей единственную шайбу забросил Брэндон Хагель.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей. Его соотечественник из «Рейнджерс» Артемий Панарин покинул лёд без набранных очков. Голкипер гостей Андрей Василевский сделал в этом матче 21 сейв.

«Рейнджерс» набрали 67 очков и занимают второе место в таблице Восточной конференции.

«Тампа» осталась с 59 очками и идёт шестой на Востоке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.