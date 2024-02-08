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Дадонов реализовал буллит, мастерски переиграв Самсонова броском в девятку

Дадонов реализовал буллит, мастерски переиграв Самсонова броском в девятку
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В Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Даллас Старз» (5:4).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В середине третьего периода российский нападающий гостей Евгений Дадонов реализовал буллит, красивым броском в девятку переиграв своего соотечественника Илью Самсонова.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео буллита с участием двух россиян:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что на счету Дадонова в этом матче дубль. Самсонов же отметился в этой встрече 27 сейвами.

«Кленовые листья» набрали 60 очков и занимают пятое место в таблице Восточной конференции.

«Даллас» не смог продлить четырёхматчевую победную серию, остался с 68 очками и делит с «Колорадо Эвеланш» второе место на Западе.

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