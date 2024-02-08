Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Газизов набрал пять очков за «Лондон Найтс» в матче хоккейной лиги Онтарио

Газизов набрал пять очков за «Лондон Найтс» в матче хоккейной лиги Онтарио
Комментарии

Этой ночью в городе Флинт (США) прошёл матч регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио, в котором «Флинт Файрбердс» принимал «Лондон Найтс».

Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 9:2, а главным действующим лицом на льду стал 20-летний российский нападающий «Найтс» Руслан Газизов, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.

Всего в текущем регулярном чемпионате ОХЛ на счету Газизова 57 (24+33) очков в 46 матчах. На данный момент молодой россиянин занимает 18 место в таблице бомбардиров лиги, являясь лучшим среди россиян.

Напомним, ранее Газизов выступал в системе «Авангарда». Хоккеист переехал в Канаду осенью 2021 года. «Лондон» выбрал Газизова под 12-м номером на импорт-драфте CHL-2021.

Материалы по теме
Фото
В Канаде вратарь после драки остался неподвижно лежать на льду, получив тяжёлую травму
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android