Газизов набрал пять очков за «Лондон Найтс» в матче хоккейной лиги Онтарио

Этой ночью в городе Флинт (США) прошёл матч регулярного чемпионата хоккейной лиги Онтарио, в котором «Флинт Файрбердс» принимал «Лондон Найтс».

Матч завершился разгромной победой гостей со счётом 9:2, а главным действующим лицом на льду стал 20-летний российский нападающий «Найтс» Руслан Газизов, оформивший хет-трик и сделавший две результативные передачи.

Всего в текущем регулярном чемпионате ОХЛ на счету Газизова 57 (24+33) очков в 46 матчах. На данный момент молодой россиянин занимает 18 место в таблице бомбардиров лиги, являясь лучшим среди россиян.

Напомним, ранее Газизов выступал в системе «Авангарда». Хоккеист переехал в Канаду осенью 2021 года. «Лондон» выбрал Газизова под 12-м номером на импорт-драфте CHL-2021.