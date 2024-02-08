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«Это было ужасно». Главный тренер «Тампа-Бэй» — о страшной травме Сергачёва

«Это было ужасно». Главный тренер «Тампа-Бэй» — о страшной травме Сергачёва
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56-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампа-Бэй», прокомментировал тяжёлую травму защитника «Лайтнинг» Михаила Сергачёва. Россиянин неудачно подвернул ногу в столкновении у борта с Алекси Лафреньером и покинул площадку на носилках.

«Это было ужасно. Ужасно! Мне было страшно за его здоровье, и, конечно, этот эпизод негативно повлиял на нашу команду. У каждого есть своя семья, но с партнёрами по команде мы проводим большую часть жизни, так что это выходит за рабочие рамки. Он реально жёсткий парень, но без эмоций не обошлось, ведь я переживаю за ребят.

«Рейнджерс» тоже не были безразличны – они все покинули скамейку чтобы поддержать Сергачёва. Такие ситуации – это больше, чем хоккей. Сергачёв выбыл до конца сезона? Лучше об этом не думать», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

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