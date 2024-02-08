Сергачёва унесли на носилках в первом же матче после возвращения в состав «Тампы»

Российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва унесли на носилках во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Россиянин не смог продолжить матч после столкновения с игроком «Рейнджерс», канадским нападающим Алекси Лафреньером.

Напомним, Сергачёв впервые с 20 декабря вышел в составе «Тампы». Ранее он пропустил 17 матчей из-за травмы, которую получил в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

В нынешнем сезоне Сергачёв принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 17 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского защитника 475 матчей, в которых он забил 48 голов и сделал 209 результативных передач.