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Сергачёва унесли на носилках в первом же матче после возвращения в состав «Тампы»

Сергачёва унесли на носилках в первом же матче после возвращения в состав «Тампы»
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Российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачёва унесли на носилках во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2024, четверг. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
2 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Веси (Гудроу, Питлик) – 21:15     2:0 Бродзински (Крайдер, Уилер) – 37:46    

Россиянин не смог продолжить матч после столкновения с игроком «Рейнджерс», канадским нападающим Алекси Лафреньером.

Напомним, Сергачёв впервые с 20 декабря вышел в составе «Тампы». Ранее он пропустил 17 матчей из-за травмы, которую получил в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

В нынешнем сезоне Сергачёв принял участие в 34 матчах, в которых записал в свой актив два гола и 17 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского защитника 475 матчей, в которых он забил 48 голов и сделал 209 результативных передач.

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