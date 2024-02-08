Главный тренер «Рейнджерс» объяснил отсутствие Шестёркина в воротах в последних матчах

Главный тренер «Рейнджерс» Питер Лавиолетт объяснил, почему основной вратарь Игорь Шестёркин не участвует в последних трёх матчах команды. В последний раз россиянин появлялся в воротах «Рейнджерс» 27 января в матче с «Вегасом» (2:5).

«Это был предварительный план, но Шести — наш парень. Для него это хороший шанс усердно поработать с тренером вратарей Бенуа Аллером. Он просматривает больше видео, делает больше упражнений. Он может сосредоточиться на своей игре и просто настроиться на игру на длинной дистанции», — цитирует Лавиолетта Lohud.

В текущем сезоне Шестёркин провёл 32 матча, в которых он одержал 19 побед с 89,9% отражённых бросков, что значительно уступает его показателю в карьере — 92%.